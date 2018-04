La regina è triste | ha detto addio a Willow | l’ultimo corgi reale

vanityfair

(Di mercoledì 18 aprile 2018), l’ultimodi Elisabetta II, se n’è andato. Quattordici anni, malato da tanto tempo, lalo considerava parte della famiglia. Per questo, per evitare di prolungare inutilmente le sue sofferenze, domenica sera è stata presa la difficile decisione di addormentarlo. The Queen, 92 anni il prossimo 21 aprile, è tristissima. «È devastata», ha raccontato una fonte vicina alla famigliaal Daily Mail, «Ha pianto nel corso degli anni tutti i suoi, ma la morte diè quella che l’ha turbata di più». Il cane, infatti, era l’ultimo discendente della dinastia, iniziata con Dookie, il primoentrato a Buckingham Palace nel 1933, quando Elisabetta era ancora una bambina e apparteneva al padre Giorgio VI. Poi all’età di 18 anni alla futura sovrana fu donata anche Susan. LEGGI ANCHEQuando la suocera è un problemaThe Queen ...