La Provincia di Udine conclude la sua storia

Tragedia di Pasqua in Provincia di Udine Video : Un terribile incidente stradale [Video] funesta la #Pasqua nel tranquillo paesino di Rivignano Teor, comune friulano di poco più di 6000 anime in provincia di #Udine: una famiglia originaria di Bertiolo è stata protagonista di uno schianto mortale nel tardo pomeriggio della giornata di Pasqua mentre si accingeva a fare rientro a casa. Morta subito una donna, salvi marito e figli Per cause tuttora in corso di accertamento, l'auto sulla quale ...

Tragedia di Pasqua in Provincia di Udine : Un terribile incidente stradale funesta la Pasqua nel tranquillo paesino di Rivignano Teor, comune friulano di poco più di 6000 anime in provincia di Udine: una famiglia originaria di Bertiolo è stata protagonista di uno schianto mortale nel tardo pomeriggio della giornata di Pasqua mentre si accingeva a fare rientro a casa. Morta subito una donna, salvi marito e figli Per cause tuttora in corso di accertamento, l'auto sulla quale viaggiava ...

Friuli - sisma 3.8 in Provincia di Udine : 11.11 Un terremoto di magnitudo pari a 3.8 si è verificato nel Parco naturale regionale delle Dolomiti Friulane. L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia fa sapere che la scossa ha interessato la zona di Forni di Sopra, in provincia di Udine.Ipocentro a 2 km dirofondità. Successivamente un'altra scossa di magnitudo 2.4 è stata localizzata vicino Forni di Sotto (UD). Le scosse sono state avvertite dalla popolazione. In corso verifiche ...

