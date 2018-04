' La presidente' e ' il presidente' | è ' guerra' Mattarella-Casellati

Turchia - Aksener sfida Erdogan/ La signora di Ferro è la principale alternativa al presidente : Turchia, Aksener sfida Erdogan: la signora di Ferro è la principale alternativa al presidente. La 61enne politica di destra, vuole sfidare il presidente turco alle prossime elezioni(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 16:39:00 GMT)

Bper : Ferrari nominato presidente - Vandelli confermato ad : Dopo la nomina degli Amministratori da parte dell'assemblea di sabato 14, il Cda di Bper nella riunione odierna ha nominato Pietro Ferrari alla carica di presidente e Giuseppe Capponcelli alla carica ...

Governo : al via le consultazioni della presidente del Senato Casellati : Il centrodestra andrà separatamente. Matteo Salvini non parteciperà per un impegno a Catania. Dalle 16.15 Speciale Tgla7 con il direttore Enrico Mentana - Ricevuto l'incarico esplorativo questa ...

Governo : alle 16 - 30 al via le consultazioni della presidente del Senato Casellati : Il centrodestra andrà andrà diviso. Matteo Salvini non parteciperà per un impegno a Catania, per la Lega andranno i capigruppo. Dalle 16.15 Speciale Tgla7 con il direttore Enrico Mentana -

Il presidente turco Erdogan ha convocato elezioni anticipate - si voterà il 24 giugno : Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha convocato elezioni anticipate per il 24 giugno di quest’anno, giorno nel quale si voterà sia per rinnovare il Parlamento che per scegliere il nuovo presidente (che potrebbe essere di nuovo Erdogan). Le elezioni The post Il presidente turco Erdogan ha convocato elezioni anticipate, si voterà il 24 giugno appeared first on Il Post.

Sicurezza - il presidente della Toscana : necessari 20mila agenti : Firenze , askanews, - "Ho un'idea precisa che vorrei discutere in primis con i parlamentari toscani, di ogni colore politico, ed eventualmente mettere anche al centro di una proposta di legge d'...

Casellati - le reazioni dei partiti. Bonafede (M5s) : “Veto a Forza Italia resta”. E i forzisti : “La presidente tenti anche col Pd” : “Il nostro veto a Forza Italia resta”. Questo il primo commento del M5s, nelle parole di Alfonso Bonafede, all’incarico esplorativo alla Presidente del Senato Casellati per la formazione del governo. “La nostra posizione non cambia”, commenta Matteo Richetti del Pd, che dunque resterebbe ‘all’opposizione’ almeno per quanto riguarda il tentativo affidato alla Casellati. Più maliziosa la posizione di ...

Cuba - finisce l'era Castro. Ecco chi è il nuovo presidente Miguel Diaz-Canel : L'uomo che non vide la Revolucìon Miguel Díaz-Canel dovrà affrontare questioni cruciali per il futuro di Cuba e del suo governo, a partire dall'economia. L'erede dei Castro laureato in ingegneria elettronica, è professore universitario e membro del del Politburo dal 2003. Già segretario del partito nelle province di Villa Clara e Holguin , ha ...

Uefa - il presidente Ceferin : 'Var in Champions? È presto. Collina non si tocca' : Davvero non capisco come l'Italia, uno dei quattro grandi paesi di calcio del mondo, abbia di gran lunga le peggiori infrastrutture anche della Polonia, non delle grandi nazioni. Tocca ai politici ...

Cuba - finisce l'era dei Castro : ecco il nuovo presidente - : Il prossimo capo di Stato verrà designato il 18 aprile dalla Asamblea Nacional del Poder Popular. Il favorito per la successione a Raúl Castro è l'attuale vice presidente Miguel Díaz-Canel

Mattarella si affida alla Casellati : incarico esplorativo per la presidentessa del Senato : Solitamente si tratta di personalità super partes ma anche con una connotazione più politica rispetto a quella del Capo dello Stato, in grado quindi di avere un approccio bipartisan alle questioni, ...

Governo - Mattarella convoca Casellati. La presidente del Senato alle 11 al Colle : Il capo dello Stato avrebbe scelto la via del mandato esplorativo e di una figura istituzionale, per tentare di uscire dallo stallo della crisi di Governo

Usa : addio a Barbara Bush - moglie e madre di un presidente : Barbara Bush è stata moglie e madre ideale per i due George Bush, schierandosi al loro fianco sempre nelle campagne presidenziali e nella loro vita politica. Un sondaggio del 1999 rivelò come il 63% ...