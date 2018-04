La presidente del Senato Casellati convocata al Quirinale

Rassegna stampa 18.4. Morta Barbara Bush - ex first lady e moglie dell'ex presidente Bush : aveva 92 anni : Il Messaggero Politica. Casellati la carta per il governo: in pole per l'incarico esplorativo. Il Sussidiario Interni. Stefano Cucchi, modificate note su stato di salute. Cinque carabinieri a ...

Governo - il presidente della Repubblica convoca la Casellati al Quirinale : Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato per le ore 11 di oggi, al Palazzo del Quirinale, la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati. L'articolo Governo, il presidente della Repubblica convoca la Casellati al Quirinale proviene da Il Fatto Quotidiano.

Berlusconi scettico su un accordo guarda già al governo del presidente : La priorità immediata di Silvio Berlusconi è restare ben al centro della scena, dimostrare che il suo partito non è in disarmo e certificare che FI è essenziale per un centrodestra che voglia vincere. ...

Unico 'forno' è Mattarella : Renzi e il Pd respingono le aperture di Di Maio e preparano lo scongelamento su una proposta del presidente : Mentre in aula scorre sonnacchioso il dibattito sulla Siria dopo l'informativa di Paolo Gentiloni, in Transatlantico al Senato i Renziani si mostrano alquanto annoiati dalla mossa di Maurizio Martina di proporre tre punti programmatici per ribadire le idee del Pd. Proprio oggi che Luigi Di Maio va promettendo nuove aperture al Pd, dichiarando chiusa la fase del dialogo con Matteo Salvini. "Non era questo il giorno", è il ragionamento ...

BPER : Pietro Ferrari nominato presidente - Vandelli AD : Teleborsa, - Il Consiglio di amministrazione di BPER Banca, ha deliberato le nomine di Pietro Ferrari alla carica di Presidente, Giuseppe Capponcelli alla carica di Vice Presidente e Alessandro ...

Vittoria - danni all'agricoltura : allarme del presidente del Consiglio comunale : "Il vento di qualche giorno fa - afferma Nicosia - ha dato il colpo di grazia ad una economia oramai in seria difficoltà. Occorrono risposte. Non possiamo più attendere. Esprimo a nome mio e dell'...

Salvini : “Incarico al presidente del Senato Casellati? Può fare un buon lavoro” : Mentre si attende la decisione di Mattarella per uscire dallo stallo, si fa strada l'ipotesi di un mandato esplorativo e Salvini apre alla Casellati, presidente del Senato.Continua a leggere

Da Letta al Csm - la rete della "presidente" : Salgono le quotazioni della Casellati per l'incarico esplorativo del Quirinale. La presidente (così vuol essere chiamata, non "presidentessa") del Senato può contare su una solida rete di relazioni che in queste ore può risultare decisiva per comporre il puzzle, anche perché la galassia dei rapporti è trasversale pur essendo etichettata come "berlusconiana di ferro". Nei giorni della sua elezione non è sfuggito il plauso di una figura molto ...

Premier al Manchester City - che festa sul ‘sobrio’ aereo del presidente [VIDEO] : Il Manchester City si è laureato campione d’Inghilterra con largo anticipo, un risultato importante dopo la brutta eliminazione ai quarti di Champions League. La squadra di Guardiola non ha avuto modo di festeggiare in campo, la vittoria matematica del titolo è infatti arrivata dal ‘divano’ dopo la sconfitta casalinga del Manchester United. Poi la vera festa sul ‘sobrio’ aereo del presidente. Premier al Manchester ...

SVASTICA INCISA SULLA PORTA DEL BAGNO DELLA CAMERA/ Foto : aperta una verifica dal presidente Fico : CAMERA, SVASTICA INCISA SULLA PORTA del BAGNO di Montecitorio: Roma, la Foto e la scritta dell'inno nazista DELLA Wehrmacht "il carro armato sta ruggendo". Ma chi sarà stato?(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 22:56:00 GMT)

Cos'è secondo la Costituzione il "governo del presidente" : Cinque anni fa scrissi questo post. Mi sembra perfettamente attuale.Il 21 novembre 1994 Oscar Luigi Scalfaro si recò al carcere minorile di Nisida e, come si può rileggere puntualmente dall'articolo di Marzio Breda sul Corriere della Sera, spiegò come in caso di necessità vi fossero già stati casi del tutto legittimi di "governi del presidente" che non erano nati dalla volontà del Parlamento anche se ...

Il Colle pronto a strigliare i partiti Ipotesi Governo del presidente Svolta a 5 Stelle : dentro tutti : Ipotesi su Ipotesi; non si placa la ridda di voci sulle opzioni per dare un Governo al bel paese. partiti e, forse, anche il Capo dello Stato brancolano nel buio mentre l'opinione pubblica comincia a spazientirsi e il rischio Siria incombe. Anche durante l'ultimo giro di consultazioni, Segui su affaritaliani.it

Inaugurato Vinitaly a Verona Fiere. Zaia inaugura lo stand del Veneto. Ospite la presidente del Senato Casellati : Il Veneto vitivinicolo inteso per macrosistemi vede spadroneggiare il "Mondo Prosecco", che da solo vale oltre 4,5 milioni di q. di uva, pari al 51,33% delle DO; e il "Sistema Verona" con quasi 2 mln ...

Torino-Inter - asportata la milza allo steward colpito da Candreva : il commento del presidente ANDES : “L’episodio accaduto durante il match Torino-Inter, in cui uno steward è rimasto colpito dal pallone riportando la frattura della milza, non può essere classificato semplicemente come un fatto sfortunato, ma come un incidente sul lavoro”. Così Ferruccio Taroni, presidente dell’A.N.DE.S, l’Associazione Nazionale dei Delegati alla Sicurezza, commenta i fatti avvenuti domenica. “Nell’esprimere la nostra vicinanza allo steward ...