La patente non è più un segno di indipendenza | cosa interessa ora i giovani | Patente

Esce per dare l’esame della patente e non torna più a casa : Sabrina - 18 anni - è scomparsa : La studentessa del Liceo Gioia di Piacenza è scomparsa lunedì 9 aprile dopo aver sostenuto l'esame per la patente. L'ultima volta è stata vista alla stazione ferroviaria locale: era in biglietteria, poi sarebbe scesa nel sottopassaggio che conduce ai binari e potrebbe aver preso il treno.Continua a leggere

Brindisi : parla al telefono mentre guida - con un bimbo in braccio e non ha neppure la patente : Record di violazioni del codice della strada per un uomo di 35 anni che è stato fermato dalla Polstrada alle porte della città di Brindisi. guidava "tranquillamente" un autocarro senza cintura, senza patente, parlando al cellulare e con un bimbo sulle gambe.Continua a leggere

Per i ragazzi italiani la patente di guida non è più sinonimo di emancipazione : Sono tante le riflessioni che si nascondono sotto la progressiva scomparsa della patente di guida dall’orizzonte dell’emancipazione giovanile. Inquadrata fino a qualche anno fa come un passaggio essenziale, uno degli elementi di ingresso nell’età adulta insieme agli esami di maturità, la patente di guida (e con lei, evidentemente, l’automobile) sta ormai perdendo quel ruolo. I numeri del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti raccolti da ...

Tramonta il mito della patente. La libertà? Non va più in auto : La maggiore età un tempo si aspettava bramosamente per tre motivi: firmarsi le giustificazioni a scuola, votare e prendere la patente , non necessariamente in quest'ordine, . Oggi i registri ...

"'Troppo presto per sposarti - Troppo tardi per fare un figlio' : non date retta ai consigli - guidate la vita senza patente!" : "Quando sei single ti dicono che devi mettere su famiglia. Quando ti fidanzi ti dicono che hai finito di divertirti. Quando ti sposi, che rimpiangerai la vita da fidanzatino. Quando fai un figlio, che rimpiangerai la vita da sposino": sono solo alcuni dei "consigli non richiesti" che ogni giorno ci sentiamo rivolgere e che Daniele Marzano, 33 anni, papà di due bambini, ha deciso di raccogliere in "Guida senza patente", edito da AUGH! ...

Sfreccia a 228 kmh sull'Aurelia e si giustifica : 'Non mi sentivo bene'. Mille euro di multa e patente ritirata per 6 mesi : In quel tratto assai pericoloso dell'Aurelia il limite di velocità è 90 kmh, ma lui viaggiava a più del doppio. Con una Mercedes volava a 228 kmh all'altezza di Magliano , Grosseto, . Ma il telelaser ...

patente e libretto di circolazione con lo stesso nome? Dal 3 aprile non è cambiato nulla : (Foto: Florian Gaertner/Getty Images) Negli ultimi giorni è ricomparsa online una storia vecchia di oltre tre anni relativa alle automobili e alle norme sulla circolazione. Secondo quanto pubblicato pochi giorni prima di Pasqua dal sito acchiappa-click TgNews24, “dal 3 aprile la carta di circolazione (il libretto) e la Patente dovranno coincidere: gli automobilisti che usano vetture non intestate a loro nome, e che non aggiorneranno la ...

Si rischia la sanzione : la patente italiana non è a norma di legge europea : La patente italiana è un'autorizzazione alla guida rilasciata dalla Repubblica italiana e necessaria per la conduzione di veicoli a motore per le strade pubbliche. Essa viene rilasciata a seguito del superamento di esami teorici e pratici alla guida, nonché l'accertamento dei requisiti morali, psicofisici e attitudinali del conducente. La nostra patente di guida attualmente è stata rilasciata nel formato europeo, modello che tutti i Paesi ...

