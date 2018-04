La nuova modalità di allenamento di For Honor sarà disponibile a partire da domani

For Honor : La nuova modalità Allenamento arriva domani : Ubisoft annuncia che For Honor introdurrà la nuova modalità Allenamento come parte di un aggiornamento gratuito, che sarà disponibile da domani, 19 aprile, su console e Windows PC. Le nuove funzioni di Allenamento offriranno ai nuovi giocatori e agli utenti più esperti ulteriori modi per affinare le proprie abilità e scalare i gradi da Apprendista a Maestro. Prima di proseguire nella lettura, vi invitiamo ad ...

GTA Online - The Vespucci Job : una nuova folle modalità competizione che arriva insieme a 3 nuovi veicoli : ... Completamento al 100% Passiamo al vivo dell'argomento, illustrandovi tutte le novità di questo inizio di mese in GTA Online! La battaglia fra predatore e preda è uno degli spettacoli più ...

Star Wars Battlefront II : le microtransazioni stanno per tornare insieme a una nuova modalità : EA, dopo le recenti controversie sulle microtransazioni di Star Wars Battlefront II, sembra, come riporta Polygon aver cambiato direzione da questo punto di vista. Le microtransazioni saranno nuovamente introdotte nel gioco dopo un update che arriverà il 18 aprile anche se stavolta saranno molto più limitate rispetto al passato: i Cristalli acquistabili con moneta reale dai giocatori saranno utilizzati solamente per l'acquisto di elementi ...

Metal Gear Survive si aggiorna con la patch 1.04 : disponibile una nuova modalità co-op : Tempo di aggiornamenti per Metal Gear Survive, lo spin-off della famosa serie già recensito sulle nostre pagine.Come segnalano i colleghi di VG247, Metal Gear Survive si è aggiornato con la patch 1.04 che ha introdotto alcune novità interessanti.Innazitutto una nuova modalità cooperativa completa di missioni di salvataggio, molto simili a quelle della modalità per giocatore singolo. Inoltre, è stata aggiunta una missione di salvataggio a tempo ...

nuova modalità a tempo per Fortnite - Team of 20 : quando esce e come funziona : Fortnite continua la sua scalata al successo, praticamente è stato dichiarato il gioco più guardato su Twitch. Nel frattempo Epic Games ha annunciato che da domani 8 marzo sarà disponibile una Nuova modalità a tempo chiamata Team of 20. Quali sono le regole? Si potranno fare cinque squadre di 20 giocatori che si potranno scontrare tra loro in una serie di nuove sfide, anche se non si sa nulla per ora sulla natura di queste. Fortnite ...

Una nuova modalità difficile per le Prove degli Dei di Assassin's Creed Origins : Come probabilmente saprete, in Assassin's Creed Origins i giocatori possono cimentarsi a combattere contro antiche divinità come Anubis, Sobek e Sekhmet nelle Prove degli Dei. In seguito all'aumento del level cap e al tempo sufficiente per attrezzarsi, i giocatori più esperti hanno voluto che queste Prove fossero più dure e, a quanto pare, Ubisoft ha accontentato questa fetta di utenza.Come riporta Gamingbolt, il team di sviluppo ha introdotto ...

A più di due anni dal lancio Call of Duty : Black Ops 3 riceve una nuova modalità : Il ciclo di supporto post lancio per un titolo della serie Call of Duty è abbastanza definito: vengono pubblicati aggiornamenti e contenuti per circa un anno dopo il lancio, fino a quando gli sviluppatori non passano al loro prossimo progetto, e il pubblico al prossimo gioco Call of Duty. Tuttavia, Black Ops 3, che è stato pubblicato nel lontano 2015, ha cambiato questo "ciclo".Forse in seguito alle deludenti performance del 2016 di Infinite ...

Paint 3D : nuova modalità di visualizzazione 3D : Durante la giornata di venerdì, Microsoft ha dedicato un post sul blog ufficiale di Windows alla nuova modalità di visualizzazione 3D, detta anche editing Free View, introdotta in Paint 3D durante il mese di gennaio. Se sei un professionista o vuoi solo esprimere te stesso in modo creativo, Paint 3D si adatta a tutti i livelli di abilità e con la community online Remix 3D puoi scegliere se partire da zero o ispirarti ad altri. Da ora, le ...

Fortnite : una nuova video analisi mette a confronto la modalità a 60fps sulle console di Sony e Microsoft : Come probabilmente saprete, poco tempo fa è stata introdotta la modalità a 60fps per Fortnite, una modalità pensata per le console stardard e "mid gen" di Sony e Microsoft.La modalità 60fps è stata già analizzata in alcuni video, come ad esempio quello di VGTech, ora il titolo arriva sotto la lente di ingrandimento di Digital Foundry.Dall'esame è emerso che su tutte le piattaforme i 60fps si ottengono grazie all'ottimo lavoro di ottimizzazione ...

Xenoblade Chronicles 2 : disponibile la nuova patch che introduce la modalità "Advanced New Game" : Alla fine del mese di gennaio vi avevamo parlato dell'arrivo del New Game Plus in Xenoblade Chronicles 2 chiamato "Advanced New Game". Questa modalità permetterà ai giocatori di tuffarsi nuovamente nell'avventura ad una difficoltà più elevata.Come segnala Gematsu, la modalità è stata resa disponibile con la patch 1.3.0 che, oltre a introdurre l'Advanced New Game, mira a correggere bug minori, problemi tecnici e interviene a bilanciare il ...

H1Z1 è ora disponibile in versione completa con una nuova modalità : 'Nel 2016, abbiamo fatto qualcosa di inaudito: abbiamo diviso un gioco di successo in due prodotti e abbiamo introdotto al mondo il primo gioco battle royale standalone. L'anno successivo abbiamo ...

Gwent : annunciato il lancio della nuova modalità Arena : CD Projekt RED, i celebri creatori della serie di videogiochi di The Witcher, annunciano il lancio di Arena, un modo completamente nuovo di giocare Gwent.In Arena, i giocatori creano il proprio mazzo pescando carte dall'intera collezione di Gwent e si sfidano per delle ricompense. I mazzi, in Arena, seguono le loro regole, separate dalle altre modalità di gioco. Quando si costruiscono le proprie armate, i giocatori possono usare carte di tutte ...