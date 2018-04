La mossa del Pd

“Povera Mia…”. Alessia Marcuzzi commossa per la figlia. Durante l’intervista a ‘Verissimo’ la “condottiera” dell’Isola dei famosi non ha trattenuto le lacrime - Quel fatto lì l’ha proprio toccata nel profondo : Alessia Marcuzzi, regina dell’Isola dei famosi e destinataria di complimenti e critiche, è tornata a Verissimo per fare un bilancio dell’ultima edizione del suo reality. Impossibile non parlare del canna-gate, che è la questione che ha tenuto banco più di tutte quest’anno. e la presentatrice si è commossa Durante l’intervista con Silvia Toffanin. La Marcuzzi non ha apprezzato gli attacchi gratuiti nei suoi confronti, che poco ...

Carcassa cinghiale rimossa dai vigili del fuoco nel Catanzarese : I vigili del fuoco del comando provinciale di Catanzaro sono intervenuti questa mattina nel comune di Soverato, in località Russomanno, per la rimozione di una Carcassa di cinghiale che, dopo essere ...

[Il retroscena] Il "trucco" del centrodestra per convincere Di Maio. E il Pd fa una mossa a sorpresa : Si starebbe cioè consumando quella fase politica da cui dovrebbe emergere l'incapacità dei due colossi delle urne di trovare un'intesa e assumersi responsabilità di governo. In questa fase il Pd ...

GUERRA IN SIRIA/ Una (possibile) mossa dell'Italia per uscire dal caos : Di fronte al precipitare della situazione in SIRIA e ai venti di GUERRA globale è indispensabile un intervento dell'Italia in sede Ue, anche senza il nuovo governo. AUGUSTO LODOLINI(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 17:00:00 GMT)GUERRA IN SIRIA/ Da Damasco: Israele ci bombarda da tempo, perché voi non dite nulla?, int. a M. HanashyDIETRO LE QUINTE/ La telefonata Di Maio-Salvini si dimentica di Assad, di M. Maldo

Salvini e la mossa del cavallo : La mossa del cavallo che cos'è in politica? È quella che ha appena fatto Matteo Salvini. O meglio, l'ha minacciata: dicendo che come extrema ratio si potrebbe 'governare da soli'. Cioè, parrebbe di capire, con M5S e senza il resto del ...

Nascita dell'Atletico Fiorentina. Sembra una squadra basca - mossa da un'identità superiore : ... così necessitante di condividere le lacrime, perché impoverita di questo elemento in un mondo , del calcio, cos impegnato a delegittimarsi, privandosi di emozioni collettive, per fomentare il tifo, ...

Governo - la mossa di Franceschini all’assemblea Pd : “Basta assistere - evitare governo M5s-Lega per il bene del Paese” : “evitare governo M5s-Lega per il bene del Paese”. Quando ormai sembrava che il gioco incrociato dei veti dei partiti non lasciasse vie d’uscita, un segnale è arrivato dall’assemblea del Partito democratico. Dario Franceschini, esponente della minoranza, ha infatti preso la parola e si è esposto contro la linea dell’opposizione a qualsiasi costo in Parlamento: “Io credo che non basti assistere a quello che ...

Terremoto - a Muccia crolla il campanile della chiesa del '600 : rimossa la campana : La scossa di magnitudo 4.6 che questa notte ha colpito il Maceratese ha causato gravi lesioni al campanile della chiesetta seicentesca di Santa...

Fabio Fazio - la mossa sporchissima per raccattare ascolti - con tanto di ira della Carlucci - : Fabio Fazio sfodera l'artiglieria pesante. Per assicurarsi un buon seguito, a Che tempo che fa ha ospitato la numero uno della concorrenza, Maria De Filippi , uno dei simboli di Mediaset. Con uno ...

Di Maio - la 'mossa del cavallo' ed i limiti di Salvini Video : 5 Nell'accampamento dissestato del Partito Democratico, le ferite post-elettorali sono ancora aperte. Ora però si è aperta una nuova fase ed il ponte lanciato dal Movimento 5 Stelle è tutt'altro che virtuale. Luigi Di Maio ha dettato la sua linea: si rende disponibile a dialogare con Matteo Salvini, ma anche con il #Pd. Con buona pace del centrodestra che, pur essendo stata la coalizione più votata, ha una realta' con cui fare i ...

La mossa del centrodestra : i tre leader insieme al Colle : L a politica degli aut aut di Luigi Di Maio si scontra contro il muro del centrodestra. Dopo aver provato per un paio di settimane a dividere il fronte e staccare la Lega da Forza Italia e Fratelli d'...

Idea Rosato segretario del Pd : la mossa dei renziani contro Martina - ma Renzi resta prudente : Ettore Rosato segretario del Pd da eleggere nell'assemblea nazionale del 21 aprile. E' questa l'Idea di cui si è discusso ieri nel vertice pomeridiano a Roma tra l'ex segretario Matteo Renzi e i fedelissimi Andrea Marcucci e Graziano Delrio, Matteo Orfini, Luca Lotti e Maria Elena Boschi. Vertice che si è tenuto negli studi della società di famiglia di Marcucci. Ancora una decisione ufficiale non c'è, tanto più ...

Con la mossa di Cdp su Telecom parte l’offensiva anti francese del governo : Il governo italiano batte un colpo, comincia la grande offensiva anti francese: è partita la guerra di liberazione di Telecom Italia. Dopo averla privatizzata nell’ormai lontano 1997, Roma attraverso il suo braccio finanziario Cassa Depositi e Prestiti punta a ritornare nel capitale dell’ex monopolista del telefono, acquistando una quota pari al 5...

L'economista Giulio Sapelli promuove la mossa di Cdp su Tim : "Giusto che agisca come un fondo sovrano d'investimenti per gli interessi dell'impresa italiana" : Il blitz della Cassa depositi e prestiti in casa Tim è "un segnale che la Cassa vuole muoversi per fare gli interessi dell'impresa italiana e questo è un bene perché Cdp deve agire come un fondo sovrano d'investimenti che fa una politica industriale". È L'economista Giulio Sapelli a spiegare, in un'intervista a Huffpost, significati e sviluppi della decisione del braccio finanziario del Tesoro di entrare ...