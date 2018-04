La moglie chiama Conte in conferenza stampa

Conte - squilla il telefono in conferenza : 'È mia moglie - chiama sempre nei momenti sbagliati' : In Premier League gli show in conferenza spettano quasi sempre a José Mourinho. Questa volta però il solito filone non è stato messo in atto, perché a prendersi la scena è stato Antonio Conte , ...

“La chiamavano addirittura Lady D ma…”. Chi è davvero la moglie di Bashar al-Assad. Affascinante ma dal profilo tremendo : “Mentre il popolo soffre per la guerra ecco lei che fa”. Il ritratto inedito della first lady siriana : C’è chi la chiama la ‘lady Diana di Damasco’ per il suo stile all’occidentale. Chi l’ha ribattezzata ‘la Rosa del deserto’ o meno elegantemente ‘la Maria Antonietta di Siria’. Alta, sottile, emancipata, per molti Asma al-Assad, la moglie del presidente siriano, non è altro che una donna spietata. ‘La first lady del diavolo’, ‘la donna del macellaio’, tuona la ...

Modena : accoltella la moglie a letto - chiama il 118 e poi tenta il suicidio : Il tentato omicidio-suicidio a Medolla. La donna è stata portata in gravissime condizioni all'ospedale di Baggiovara, il marito non sarebbe in pericolo di vita. Ignoto il movente dell'aggressione.Continua a leggere

Pavia : non c’e’ più tempo - chiama 118 e aiuta la moglie a partorire (2) : Milano, 9 apr. (AdnKronos) – La coppia non poteva immaginare ciò che le sarebbe capitato oggi: la gravidanza era giunta soltanto all’ottavo mese. Tuttavia la donna ha cominciato ad avvertire una serie di contrazioni per cui è scattata la chiamata al numero di emergenza sanitaria.In attesa dell’arrivo dell’ambulanza, però, il marito si è accorto che il parto era già iniziato e la testa del bambino era già visibile. A ...

Pavia : non c'e' più tempo - chiama 118 e aiuta la moglie a partorire (2) : Milano, 9 apr. (AdnKronos) - La coppia non poteva immaginare ciò che le sarebbe capitato oggi: la gravidanza era giunta soltanto all'ottavo mese. Tuttavia la donna ha cominciato ad avvertire una serie di contrazioni per cui è scattata la chiamata al numero di emergenza sanitaria. In attesa dell'arri

Pavia : non c’è più tempo - chiama il 118 e aiuta la moglie a partorire : Quando si è accorto che sua moglie non avrebbe fatto in tempo a raggiungere l’ospedale, ha telefonato al 118 che gli ha fornito le indicazioni sulle procedure da seguire per portare a termine il parto. E’ stata un’avventura a lieto fine, quella accaduta oggi a una coppia di Gropello Carioli, in provincia di Pavia. Il marito della donna, collegato al telefono con il 118, ha seguito alla lettera le indicazioni ...

Pavia : non c’e’ più tempo - chiama 118 e aiuta la moglie a partorire : Milano, 9 apr. (AdnKronos) – Quando si è accorto che sua moglie non avrebbe fatto in tempo a raggiungere l’ospedale, ha telefonato al 118 che gli ha fornito le indicazioni sulle procedure da seguire per portare a termine il parto. E’ stata un’avventura a lieto fine, quella accaduta oggi a una coppia di Gropello Carioli, in provincia di Pavia.Il marito della donna, collegato al telefono con il 118, ha seguito alla lettera ...

Pavia : non c'e' più tempo - chiama 118 e aiuta la moglie a partorire : Milano, 9 apr. (AdnKronos) - Quando si è accorto che sua moglie non avrebbe fatto in tempo a raggiungere l'ospedale, ha telefonato al 118 che gli ha fornito le indicazioni sulle procedure da seguire per portare a termine il parto. E' stata un'avventura a lieto fine, quella accaduta oggi a una coppia

Venezia - la moglie scopre il marito infedele - scoppia una rissa : lei chiama il 113 : Una zuffa a due sullo sfondo de l tradimento di lui, dopo che la moglie, prove alla mano, lo aveva scoperto. Inutili i tentativi di negare e dalle parole, o meglio dagli insulti, il passo è breve. ...

C'è posta per te | Diretta 31 marzo 2018 | Ultima puntata | Michele chiama per i genitori della moglie Stefania : [live_placement] prosegui la letturaC'è posta per te | Diretta 31 marzo 2018 | Ultima puntata | Michele chiama per i genitori della moglie Stefania pubblicato su TVBlog.it 31 marzo 2018 21:56.

Cecilia Capriotti sul corna-gate : "La moglie di Amaurys mi chiama piangendo" : "Se avesse voluto tradirmi, non avrebbe aspettato che arrivassero le telecamere", così Angela, moglie di Amaurys Perez,

Cecilia Capriotti : la moglie di Amauryz l’ha chiamata piangendo : Isola dei Famosi, Cecilia Capriotti si svela: le telefonate della moglie di Amaurys Perez Cecilia Capriotti è tornata a parlare del presunto flirt tra i due naufraghi impegnai in Italia. La showgirl si è tirata fuori da questo gossip sin dal primo momento. In ogni caso, c’è ancora chi crede che sia proprio lei la […] L'articolo Cecilia Capriotti: la moglie di Amauryz l’ha chiamata piangendo proviene da Gossip e Tv.

Luisa Corna "Amo un carabiniere 15 anni più giovane"/ Non chiamatelo toy boy! Ha figli e un ex moglie… : Luisa Corna, ospite ieri a Domenica Live, ha parlato della sua nuova storia d'amore, ma ha ricevuto anche un video messaggio da parte del suo amico Fausto Leali(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 16:51:00 GMT)

Picchia la moglie poi chiama carabinieri e ambulanza : 'Correte - le ho fatto male' : La violenza è esplosa improvvisa, per futili motivi, forse la gelosia. Un cinquantenne ha alzato le mani sulla moglie, coetanea, e l'ha Picchiata selvaggiamente mandandola all'ospedale. È avvenuto ...