La lettera di Alice | 12 anni | ai compagni bulli | “Me ne vado | avete perso voi”

La lettera di Alice ai bulli : «Cari ex compagni - addio» : «Cari compagni, si fa per dire, in questi giorni le cose in classe si sono aggravate e io non ci ho più visto. Mi sono stancata di questa situazione che va avanti da troppo tempo e lo sapete anche voi. Mi sono stancata di stare qua, in questa classe». Questa lettera è stata scritta da Alice, il nome è inventato, che ha 12 anni, vive a Ferrara e, a poco meno di un mese dalla fine dell’anno scolastico, ha lasciato la scuola media che frequentava. ...