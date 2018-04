La Lazio esce vincente dalla trappola di Firenze

romadailynews

(Di mercoledì 18 aprile 2018) Ladi– Certo, quando gioca la, a parte i derby, i gol non mancano mai. Oggi addirittura 7, di cui 4 meritatissimi dei biancazzurri e 3 meno meritati dei viola. Il campo Franchi è stato unatesa ai laziali. Gli autori della, va detto subito, non sono stati i viola, sono stati gli arbitri (quanti sono adesso?), i segnalinee e, come al solito, il Var. Cominciamo dal grossolano errore di Sportiello, che si è fatto espellere per aver respinto con un braccio fuori area il pallone che non era riuscito a gestire in area. Rosso meritato, ma che ha fatto più danni allache alla Fiorentina. Il danno allaè venuto dal desiderio inconfessato di Damato di pareggiare il numero dei giocatori in campo. Visto e rivisto in moviola, il fallo di Murgia su Chiesa, di professione cascatore, non c’era proprio. Non solo non ...