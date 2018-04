La Juventus arriva a Crotone | entusiasmo e cori per Buffon VIDEO

Juventus - doppio colpo dallo United : arrivano Darmian e Martial : Juventus, doppio colpo- La Juventus si prepara al rush finale scudetto con un occhio vigile sul fronte mercato. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, i bianconeri sarebbero ad un passo da Matteo Darmian. Lo stesso giocatore ha confermato l’interesse del club bianconero aprendo le porte ad un suo ritorno in Italia. “Fa piacere l’interesse della […] L'articolo Juventus, doppio colpo dallo United: arrivano Darmian e ...

Diretta/ Juventus-Sampdoria - risultato live 1-0 - streaming video e tv : arrivata la zampata di Mandzukic! : Diretta Juventus Sampdoria, info streaming video e tv: i bianconeri cercano di dimenticare la beffa del Bernabeu e vendicare la sconfitta dell'andata.

La Juventus torna all'Allianz stadium : arriva la Sampdoria Video : La #Juventus torna a giocare nel campionato di #Serie A, dopo la dolorosa eliminazione dalla Champions league [Video] ad opera del Real Madrid, nonostante l'ampia vittoria,1-3. Per Buffon e compagni nuovo impegno all'Allianz stadium di Torino, domenica pomeriggio, contro la #Sampdoria: fischio d'inizio alle ore 18. Gli anticipi, sabato, vedranno di fronte Cagliari e Udinese alle 15, Chievo e Torino alle 18, alla stessa ora Genoa-Crotone. Alle ...

Darmian-Juventus - è arrivato il sì - : Matteo Darmian è a un passo dalla Juventus. I bianconeri in estate cambieranno i terzini: Lichtsteiner e Asamoah, in scadenza di contratto, saluteranno la squadra, in entrata Spinazzola, che rientrerà ...

Juventus - rivoluzione estiva : via Alex Sandro e Mandzukic : arriva Hector. Ritorna Morata? : Juventus, rivoluzione estiva- Dopo la vittoria, seppure sofferta contro il Benevento, la Juventus si prepara al big match del Bernabeu contro il Real Madrid. Uno sguardo al presente e uno al futuro. Futuro che vedrà, quasi sicuramente, una mini rivoluzione estiva. Quasi certi gli addii di Alex Sandro e Mandzukic. Certi quelli di Lichtsteiner ed […] L'articolo Juventus, rivoluzione estiva: via Alex Sandro e Mandzukic: arriva Hector. Ritorna ...

Panchina Juventus - arrivano conferme : “è fatta per Allegri al Chelsea” : Panchina Juventus – Ieri su CalcioWeb vi avevamo anticipato la notizia dell’addio di Massimiliano Allegri al termine della stagione con i profili valutati dai bianconeri per il sostituto, con l’intenzione di provare l’esperienza all’estero, un addio previsto già al termine della stagione. Adesso arrivano conferme anche dall’Inghilterra, come riporta il ‘Sun’ “Allegri lascerà la Juve per il ...

Real Madrid - Zidane : 'Arrivare al top con la Juventus non ci aiuterà' : Madrid - ' Arrivare con una grande serie di vittorie non conta nulla, martedì sarà una partita molto difficile '. Zinedine Zidane carica il Real Madrid a pochi giorni dal big match contro la Juventus ...

Champions League - ecco come arrivano Juventus e Real Madrid all'andata dei quarti : La grande sfida sta per arrivare: Juventus-Real Madrid, dopo l'ultimo faccia a faccia nella finale di Cardiff di meno di un anno fa. Rivincita bianconera o conferma blanca ? Sarà sicuramente una super ...

Juventus - mercato in uscita : arriva la super offerta per un campione Video : La #Juventus pare abbia ricevuto un'offerta importante per un suo campione, un calciatore che nei primi tempi di permanenza bianconera aveva ricevuto una serie di critiche, talvolta anche taglienti e forse esagerate, sia per ciò che concerne i contenuti che il numero delle stesse. Adesso la dirigenza dovra' valutare l'offerta, analizzando tutti i lati sia quelli positivi che quelli che potrebbero comunque danneggiare la squadra. Il Paris Saint ...

Champions League - Carrera : 'La Juventus può arrivare in finale' : L'allenatore italiano e' intervenuto durante 'Maracana'' nel pomeriggio di RMC Sport e sull'esperienza alla Juve ha detto: ' Conte sicuramente e' stato fondamentale perche' quella era una squadra che ...

Meritocrazia Juventus : il bonus arriva se giochi e... ti comporti bene : Blaise Matuidi , con grande orgoglio, ha selezionato l'aneddoto della 'palestra' dal suo libro dei mesi in bianconero per spiegare in modo sintetico - ma efficace - il 'mondo Juventus' ai suoi ...

Juventus - arriva il J Hotel : è il primo albergo di una squadra in Italia : Dopo lo stadio la Juventus si dota anche dell'albergo di proprietà. Dalla prossima stagione il club bianconero, e tutti i suoi tifosi, potranno infatti usufruire del J Hotel. Un'intera ala sarà a ...

Juventus - De Sciglio : 'La svolta è arrivata contro la Lazio' : "La svolta è arrivata con il gol di Dybala contro la Lazio ". A dirlo è Mattia De Sciglio , difensore della Juventus. L'ex Milan, ai microfoni di Sky Sport, ha così commentato l'attuale lotta scudetto, che vede i bianconeri a + 4 sul Napoli. "Dal punto di vista mentale la vittoria dell'Olimpico ci ha dato una spinta in più. Poi il successo di ieri ...