ilgiornale

: RT @51fini: La Crusca boccia il ministero: 'Sta cancellando l'italiano' ?? effetto @valeriafedeli - SilviaNicolucci : RT @51fini: La Crusca boccia il ministero: 'Sta cancellando l'italiano' ?? effetto @valeriafedeli - OllaPiero : RT @51fini: La Crusca boccia il ministero: 'Sta cancellando l'italiano' ?? effetto @valeriafedeli - dileguossi : RT @51fini: La Crusca boccia il ministero: 'Sta cancellando l'italiano' ?? effetto @valeriafedeli -

(Di mercoledì 18 aprile 2018) La farina del governo finisce in. Non siamo al punto dare come incostituzionale l'esecutivo, che peraltro in questi giorni ha poco da eseguire. Ma il senso è quello, anche se in senso ...