La casa di carta | messaggi subliminali nel trailer | incita la ribellione

Netflix annuncia la terza parte de La casa di Carta : Indietro 18 aprile 2018 2018-04-18T13:07:51+00:00 ROMA – Nuova squadra, nuovo colpo. Non è una sorpresa che Netflix abbia ordinato la terza parte de La Casa di Carta. La serie spagnola è lo show non in lingua inglese più visto di sempre sulla piattaforma streaming. Una vera perla che ha conquistato in pochissimo tempo l’attenzione mondiale. […]

La casa di carta è la serie non-inglese più vista della storia su Netflix. E un tweet del Professore fa pensare a un nuovo colpo in programma : L’annuncio è nascosto nelle pieghe di un comunicato sull’andamento finanziario di Netflix nel primo quadrimestre 2018, ma racconta tutto del successo mondiale de La casa de papel, la serie spagnola sul colpo del secolo alla zecca spagnola. L’impresa del Professore, Tokyo, Berlino e Nairobi è la serie non-inglese più vista di sempre sulla piattaforma streaming. E negli scorsi giorni, come riporta Antena 3, che ha trasmesso La ...

“La casa di carta” incita alla ribellione? : Commentatori e politici turchi vicini al presidente Erdogan sostengono di sì, e dicono che il trailer della serie tv spagnola diffuso da Netflix sia pieno di messaggi subliminali The post “La casa di carta” incita alla ribellione? appeared first on Il Post.

Diciassettenne getta bomba carta contro la casa dell’ex : “Mi ha bloccato su WhatsApp” : Il 17enne di San Polo d’Enza, vicino Reggio Emilia, è stato rinchiuso in una comunità. La ex, di tre anni più grande, lo aveva lasciato a febbraio. Lui però non si è mai rassegnato. Qualche giorno fa, il messaggio minaccioso: "Rispondi o faccio un casino".Continua a leggere

Banditi imitano La casa di Carta e tentano di rapinare un bancomat : la serie Netflix tra culto ed emulazione : In pochi mesi è diventata una serie di culto a livello mondiale e come spesso accada quando un fenomeno di costume penetra rapidamente nell'immaginario collettivo anche La Casa di Carta ha generato un effetto emulazione sfociato in un tentativo di rapina ispirato alla sua trama. Forse era solo questione di tempo prima che accadesse. E infatti il primo tentativo di imitare "los atracadores" de La Casa de Papel è arrivato. È successo in Cile, ...

La casa di Carta 2 a Roma - i biglietti per i lettori del Messaggero : Il Messaggero dà a 19 fortunate coppie la possibilità di vincere due biglietti per la proiezione di 2 episodi dell'attesissima nuova stagione della serie-evento Netflix 'La Casa di Carta' e di godersi ...

La casa di carta - come assistere alla proiezione speciale di due episodi : La casa di carta – gli ostaggi La seconda stagione della brillante serie tv spagnola La casa di carta, che parte dal reclutamento di otto persone per la rapina del secolo, è disponibile su Netflix e per alcuni lettori di Wired Italia ci sarà la possibilità di assistere a una proiezione speciale dei primi due episodi della seconda parte della serie (e se diciamo speciale, dovete crederci, perché ci sarà una bella sorpresa). I posti ...

Dal creatore de La casa di Carta - la nuova serie spagnola “brutale e sexy” El Embarcadero : parla Álex Pina : Il creatore de La Casa di Carta, già noto in Spagna per la precedente serie Vis a Vis, si gode un inaspettato successo internazionale dopo che nell'ultimo anno Netflix ha trasformato il suo ultimo progetto in un fenomeno mondiale. Nemmeno Álex Pina si aspettava che La Casa de Papel, che aveva raccolto solo il 12% di share in patria, potesse trasformarsi in un instant cult dopo l'ingresso nel catalogo Netflix. Con la distribuzione ...

Ursula Corbero - il fascino rock della Tokyo de La casa di Carta : Da sempre le dark lady hanno il loro fascino, ma la Tokyo de La Casa di Carta ha una marcia in più. Sarà che è irruenta, passionale, a volte irrazionale e pasticciona. Insomma, non è perfetta, però il suo mestiere (la ladra, anzi la rapinatrice) lo sa fare, nonostante abbia il vizio di mischiare gli affari con i sentimenti. E anche per gli spettatori è facile innamorarsi di lei. A darle volto e anima è Ursula Corbero, che grazie a questo ...

Ci sarà La casa di Carta 3 su Netflix dopo il finale chiuso della seconda parte? Il creatore Alex Pina : 'Non so cosa accadrà' : ... sono arrivati su Netflix venerdì 6 aprile , attesissimi in mezzo mondo dopo che il titolo è diventato virale grazie alla distribuzione internazionale sul colosso dello streaming.