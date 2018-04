La casa del futuro penserà ai rifiuti

Marco Vannini ucciso in casa della fidanzata - condannata la famiglia Ciontoli - ma 'a poco'. Proteste in aula : Marco Vannini ucciso in casa della fidanzata, condannata la famiglia Ciontoli, ma 'a poco'. Proteste in aula , Foto da Facebook, ROMA Tutta la famiglia Ciontoli è stata condannata per la morte di ...

Il mondo del vino nuovamente a Magrè : 11.200 Euro per la casa della Solidarietà di Bressanone : Si è chiusa domenica 15 aprile Summa 2018, la “non-fiera” del vino ideata dalla mente eclettica del vignaiolo Alois Lageder – oggi affiancato dal figlio e sesta generazione Clemens Lageder – che si tiene tutti gli anni nel piccolo borgo di Magrè, sulla Strada del vino altoatesina, presso la Tenuta Lageder stessa. Casòn Hirschprunn e Tòr Löwengang hanno accolto quest’anno ben 80 aziende vinicole provenienti da Italia, Francia, Germania, Austria, ...

Grande Fratello 2018 : Cristina Plevani contro i nuovi concorrenti della casa più spiata d'Italia : La prima vincitrice del reality si lascia andare a commenti poco lusinghieri nei confronti dei nuovi inquilini di Cinecittà.

“È devastata”. Lutto a Buckingham Palace. Proprio nel momento che dovrebbe essere più gioioso per la casa reale - arriva la notizia drammatica della sua morte. La Regina è turbata come non succedeva da tempo : Il terzo royal baby è in arrivo, ormai manca pochissimo: nascerà entro il 30 aprile (lo si è capito dai divieti che sono stati affissi davanti all’ospedale dove Kate partorirà). E anche il matrimonio dell’anno, quello tra Harry e Meghan Markle, si avvicina. E Proprio in questo momento, che dovrebbe essere di festa per la casa reale inglese, arriva la notizia choc. Buckingham Palace si tinge di nero: si tratta di un Lutto che spezza al cuore alla ...

Marco Vannini - ucciso in casa della fidanzata : 14 anni al suocero. La mamma : «Sentenza vergognosa - me l'hanno ammazzato due volte» : È arrivata la sentenza, accolta con rabbia dai tanti presenti in aula, per la morte di Marco Vannini, ucciso da un colpo di pistola il 18 maggio del 2015 a Ladispoli, in provincia di...

Marco Vannini - ucciso in casa della fidanzata : 14 anni al suocero. La mamma : «Sentenza vergognosa» : È arrivata la sentenza per la morte di Marco Vannini, ucciso da un colpo di pistola il 18 maggio del 2015 a Ladispoli, in provincia di Roma. Il Tribunale della Capitale ha condannato a 14...

Due attori de La casa de Papel in Élite - la nuova serie spagnola di Netflix : trama e cast del teen drama : Mentre conferma l'arrivo della terza stagione de La Casa de Papel, Netflix presenta a Roma anche una nuova serie spagnola che produce e distribuisce nel mondo. Si intitola Élite la nuova scommessa del colosso dello streaming che sta presentando in Italia i nuovi contenuti per la stagione 2018/2019. Dopo lo sbalorditivo ed inatteso successo internazionale de La Casa de Papel, rinnovata per un terzo capitolo in arrivo nel 2019, Netflix lancerà ...

Nasce Cranio Digital : la divisione digitale della celebre casa editrice di giochi da tavolo : Cranio Creations, una delle più affermate case editrici di giochi da tavolo italiane, è lieta di annunciare la nascita della Cranio Digital, divisione che si occuperà di tutto il business Digitale della società milanese.La nascita di questa nuova sezione della casa madre è fortemente voluta dall'azienda per ampliare l'utenza dei clienti che già da anni hanno dimostrato di apprezzare e amare i boardgame prodotti. Il passaggio alla fase Digitale, ...

Violenze sugli anziani ad Arezzo. Le telecamere della procura mostrano l’inferno all’interno della casa di riposo : Percosse, ingiurie e minacce agli anziani di una casa di riposo di Castel San Niccolò nell’aretino. Il gip di Arezzo ha deciso il divieto dell’esercizio della professione sanitaria nei confronti di sei dipendenti della struttura. L’operazione, coordinata dalla procura di Arezzo, ha visto indagate sei donne e un uomo tutti italiani, età tra i 60 e i 40 anni. Secondo quanto riferito dai carabinieri le indagini hanno consentito di scoprire le ...

Per due settimane col cadavere della madre in casa - giallo a Corio : giallo a Corio, nel Torinese. Una donna di 73 anni è stata trovata morta in casa dai carabinieri. Il decesso sarebbe avvenuto per cause naturali. I militari hanno scoperto il corpo dell'anzianain avanzato stato di...