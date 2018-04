La casa connessa rivoluzionerà lo stile di vita

meteoweb.eu

(Di mercoledì 18 aprile 2018) Se il mercato degli elettrodomestici, nonostante le innovazioni degli ultimi cinque anni, è più ‘lento’ rispetto ad esempio a quello degli smartphone, è altrettanto vero che “si sta lavorando molto sulle applicazioni della, novità eccitanti e fantastiche che rivoluzionano il modo di vivere la. Questo farà crescere molto la domanda, il desiderio che sia per unapiù salubre o per una vera necessità, un bisogno”. Lo evidenzia Giovanni Miragliotta, direttore scientifico Osservatorio Iot Politecnico, in occasione della presentazione delle novità diWhirlpool alla Design Week. Il futuro della connettività “è molto difficile da prevedere. Basti pensare – osserva – a dove eravamo cinque anni fa per capire quanta strada si può fare, e quanto velocemente, quando le innovazioni si combinano e questo è il vero tema. In realtà ci ...