L’81% del web contro Zuck | così la Rete ha scaricato mr Facebook

Banche - la ex Bcc di Castenaso e il caso del prestito da 2 - 5 milioni all’81enne sospettato di usura e credito abusivo : Il mito della banca del territorio vicina alle persone e alle piccole imprese si scontra una volta in più con la dura realtà della cattiva gestione dei crediti, dei tassi usurari e delle azioni non proprio commendevoli messe in atto dalle Banche nei confronti dei loro debitori. Siamo in Emilia, nei pressi di Bologna, dove nel 2017 la piccola banca di credito cooperativo di Castenaso si è fusa con la sua omologa di Monterenzio dando vita alla Bcc ...