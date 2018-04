Kia Stonic - Una settimana con la 1 6 CRDI 110 CV Energy Day 3

Kia Stonic - Una settimana con la 1.6 CRDI 110 CV Energy [Day 2] : La Kia Stonic è il modello che ha consentito alla Casa coreana di aprire una nuova fase. E di muovere lassalto al fortino delle crossover modaiole di Segmento B, dopo il tentativo fatto con la Soul (quella del 2009 e quella tuttora a listino del 2014). Una fascia di mercato, quella delle super compatte a ruote alte, in cui ogni Casa deve essere presente oggi, e dove negli ultimi tempi si sono concentrate le maggiori novità. La Stonic, non a ...

Kia Stonic - Una settimana con la 1.6 CRDI 110 CV Energy : La Kia Stonic è il modello che ha consentito alla Casa coreana di aprire una nuova fase. E di muovere lassalto al fortino delle crossover modaiole di Segmento B, dopo il tentativo fatto con la Soul (quella del 2009 e quella tuttora a listino del 2014). Una fascia di mercato, quella delle super compatte a ruote alte, in cui ogni Casa deve essere presente oggi, e dove negli ultimi tempi si sono concentrate le maggiori novità. La Stonic, non a ...

Kia Stonic - Razionalità e fruibilità ai massimi livelli - in un’auto intelligente : Stonic, l’auto intelligente: Non penso che un’auto come la Stonic possa avere una denominazione differente. E’ un’auto medio-piccola ma che ha tutto. E’ comoda funzionale, gradevole. Ha tecnologia moderna, carrozzeria ben assemblata, sistemi infotainment di ultima generazione ed una serie di supporti alla guida molto utili in termini di sicurezza e confort. Caratteristiche specifiche della Stonic sono ...