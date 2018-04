Kevin Boateng | «Quando i miei figli scopriranno che ero un bad boy»

vanityfair

: Kevin Prince Boateng: quello che non sai sul calciatore sposato con Melissa Satta! - DonnaGlamour : Kevin Prince Boateng: quello che non sai sul calciatore sposato con Melissa Satta! - IIsypeasy : Balli Micheal Jackson solo se sei Kevin Prince Boateng #Amici17 -

(Di mercoledì 18 aprile 2018) C’era una volta un calciatore che comprava una Lamborghini e la usava per una settimana. Che a 18 anni guadagnava talmente tanto «da pensare di poter acquistare il mondo». Che passava le serate tra discoteche, ragazze e amici, falsi. Poi, un giorno, quel calciatore si è alzato e si è guardato allo specchio e ha deciso di cambiare perché quel tipo di vita, tra alcol e notti in bianco, non faceva più per lui. OggiPrince, oltre ad essere un giocatore, è sia un marito che un papà, e proprio per i suoi– Jermaine e Maddox – vuole diventare un esempio. LEGGI ANCHEMelissa Satta e, anniversario di nozze «Loro su Internet possono vedere il mio passato da bad boy e scoprire che non sono stato perfetto», dichiara l’ex centrocampista del Milan all’emittente tedesca Sport-1. «Ho sbagliato tante volte in vita mia, ma ho fatto anche cose buone di cui ...