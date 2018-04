Katia e Ascanio del Grande Fratello pronti per Pechino Express? I loro progetti

Grande Fratello - Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli : Mamma che #Riccanza : “La mia ‘riccanza’? Una famiglia fantastica”. A parlare è Katia Pedrotti, protagonista della quarta edizione del Grande Fratello e oggi, a 14 anni dall’esperienza nel programma di Canale 5, nel cast del docu-reality di MTV Mamma che #Riccanza!. La bella bionda è stata intervistata da Chi nel numero in edicola mercoledì 18 aprile e con il settimanale ha raccontato la sua vita dopo la trasmissione che l’ha ...

'Mamma che Riccanza' - il ritorno di Katia - e Ascanio' - : Nel tempo libero, oltre a dedicarsi a sua figlia e al fidanzato, un rugbista più giovane di lei, Noemi ama fare sport, in particolare pole dance acrobatica ed equitazione, cui si dedica sul lungomare ...

Mamma che Riccanza! - Katia Pedrotti : "Non rifarei il GF. Ascanio mi fa sentire sempre bellissima" : Mamma che Riccanza! è un programma che va in onda su MTV, spin-off di Riccanza, il docu-reality che segue la vita di ragazzi provenienti da alcune delle famiglie più ricche in Italia.Tra le protagoniste di Mamma che Riccanza! troviamo un volto già conosciuto del piccolo schermo. Si tratta di Katia Pedrotti, ex concorrente del Grande Fratello 4, moglie di Ascanio Pacelli, anche lui ex concorrente della quarta edizione del reality show per ...

Katia Pedrotti : "Non rifarei il Grande Fratello nemmeno con Ascanio - voglio un programma mio" : Katia Pedrotti è in onda ogni martedì sera su MTV con il programma "Mamma che #Riccanza!", un docu-reality che racconta in maniera ironica la vita di quattro mamme. Katia...

Ascanio Pacelli e Katia Pedrotti - dal Gf alla famiglia : uscita serale per la festa di Tancredi : ROMA ? Si sono conosciuti all?interno della casa del Grande Fratello nell?edizione 2004 e l?anno dopo si sono sposati e nonostante in pochi credessero nel proseguo della...