Blastingnews

: Karl Lagerfeld: 'Se vuoi fare la modella devi farti tirar giù le mutandine' - DANIROCCA1 : Karl Lagerfeld: 'Se vuoi fare la modella devi farti tirar giù le mutandine' - flyingonastar : Un po' come il discorso di Karl Lagerfeld che fa 'se non vuoi che uno ti tiri via a forza i pantaloni non fai la mo… - ammaiFiamma : Karl Lagerfeld è un personaggio ispirato alla mia ex suocera. -

(Di mercoledì 18 aprile 2018) Avete presente, capelli bianchi, personaggio estroso, nel mondo della moda da sempre, come creatore artistico di grandi case di moda, quali Chanel e Fendi? Ebbene, pare che si sia stancato di ascoltare recriminazioni a sfondo sessuale provenienti dalle modelle. Secondo lui, da quanto espresso in una intervista a Numero Magazine, è diventata una moda contestare violenze subite, ma soltanto dopo decine d'anni, in to alle esternazioni di Asia Argento VIDEO, in merito a quelle presunte, a carico di #Harvey Weinstein. Il movimento #MeToo Nel mondo del cinema si sono fatte avanti tantissime star e starlette, più o meno famose, dando vita al movimento ##MeToo, che raccoglie tutte le donne costrette, per esigenze lavorative, a subire avances, e molto altro, da uomini senza scrupoli. Sono stati fatti nomi, si è inquinata la vita di personaggi in vista, senza il più ...