Juventus tra Martial e Morata per rinforzare l' attacco

Juventus - Allegri non vuole distrazioni : "Crotone più decisiva che contro il Napoli. Futuro? Pensiamo a vincere" : Bianconeri a caccia dei tre punti a Crotone per affrontare con serenità il faccia a faccia con il Napoli che nel fine settimana può ipotecare il 7° scudetto di fila. Ciò che più conta alla vigilia ...

Polveriera Juventus - Madrid peggio di Cardiff : strascichi pesantissimi - incubo “zero tituli” e un ciclo che finisce male : La vittoria contro la Sampdoria non ha mascherato il nervosismo in casa Juventus: l’eliminazione di Madrid continua a fare male e rischia di lasciare strascichi pesantissimi sul cammino dei bianconeri in stagione. Lo scudetto è certamente più vicino, ma non è tutto oro quello che luccica: i 6 punti di vantaggio con il Napoli non sono particolarmente rassicuranti, soprattutto in una condizione di tale nervosismo in casa bianconera. Domani ...

Polveriera Juventus - è la fine di un ciclo : nuovo allenatore - dieci partenze (via anche i top) ed innesti in entrata non entusiasmanti : Polveriera Juventus, AL VIA LA RIVOLUZIONE AL TERMINE DELLA STAGIONE – La Juventus ha fatto un passo avanti verso lo scudetto dopo il successo nella gara di campionato contro la Sampdoria ma la corsa è ancora apertissima, in arrivo infatti lo scontro decisivo contro il Napoli. Ma la Juventus non può dimenticare l’eliminazione nella gara di Champions League contro il Real Madrid, la gara di ritorno non ha fatto altro che aumentare i ...

Juventus. Allegri : "Grazie Pjanic... se no Douglas non entrava" : Ma credevo che questa fosse la gara giusta per lui: ha dimostrato di essere un giocatore importante, è stato il titolare della Germania Campione del Mondo. Sono contento per il suo gol, se lo ...

Juventus - Allegri : 'Travisate le mie parole - piena sintonia con la società' : Howedes ha dimostrato di essere un giocatore importante, è stato il titolare della Germania Campione del Mondo. Sono contento per il suo gol, se lo meritava perché è un grande professionista e un ...

Juventus - scontro tra Berlusconi e Salvini davanti a Mattarella : 'Rigore nel recupero? Io ho goduto' : I due sembrano faticare tantissimo per ritrovare un punto in comune, qualcosa che li metta dalla stessa parte, anche fuori dalla politica. Le divergenze tra i due sono state evidenti anche davanti al ...

Real Madrid - Butragueno : 'Rispetto per la Juventus - squadra di campioni' : 'Rispettiamo la Juve e abbiamo ottimi rapporti con loro - ha detto Butragueno ai microfoni di Sky Sport -. Sono stati momenti di grande tensione per tutti, non dobbiamo aggiungere altro. Quella ...

Juventus - addio ad Alex Sandro : c’è Filipe Luis per la fascia sinistra : Juventus, addio AD Alex Sandro- La Juventus si prepara ad un’importante rivoluzione in vista della prossima stagione. Quasi certo l’addio di Alex Sandro. Il brasiliano, delusione assoluta in quest’annata, potrebbe fruttare alla società bianconera circa 60 milioni di euro. I soldi ricavati dalla cessione dell’ex Porto potrebbero essere rinvestiti su in centrocampista. Resta in bilico […] L'articolo Juventus, addio ad ...

Juventus straripante eliminata da un rigore discutibile Video : straripante, feroce, grintosa. Questi gli aggettivi per riassumere la Juventus [Video] di ieri sera al Bernabeu. Una Juve fatta di leoni feriti dalla partita di andata dei quarti di Champions che ha dimostrato quello che tutti i tifosi juventini speravano. La Signora d'Italia ha dato una lezione di tattica, tecnica e voglia di vincere ai Blancos, ieri sera usciti con le ossa rotte dall'Europa. Questo quello che avremmo voluto scrivere oggi dopo ...

Juventus - ex Ravanelli a ISP : 'Ero al Bernabéu - anche per i tifosi del Real Madrid non era rigore. Ronaldo simula - Messi è un'altra cosa' - : Il numero uno del mondo insieme a Messi non deve simulare, invece si buttava e condizionava l'arbitro e per un campione come lui non è bello. Logico che uno vuole sempre vincere, ma è un ...

INFORTUNIO DE SCIGLIO/ Problema la tallone - al 17' entra Lichtsteiner (Real Madrid Juventus - Champions League) : Real Madrid Juventus, INFORTUNIO De SCIGLIO: Champions League, il terzino bianconero sostituito dopo 17' dal Lichtsteiner a causa di un colpo subito al tallone(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 21:42:00 GMT)

John Elkann : 'Questa Juventus è la più forte di sempre. Nel 2017 raggiunto traguardo leggendario' : ... ma si dice soddisfatto di come la Juventus sia cresciuta negli ultimi anni, rientrando a pieno regime tra i migliori club del mondo, soprattutto sul piano sportivo.