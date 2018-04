Juventus-Napoli | quando si gioca e su che canale vederla? L’orario e la data della sfida

oasport

: «Mantenere il vantaggio sul Napoli». L'obiettivo di Mister @OfficialAllegri in vista di #CrotoneJuve… - juventusfc : «Mantenere il vantaggio sul Napoli». L'obiettivo di Mister @OfficialAllegri in vista di #CrotoneJuve… - juventusfc : ?? Domani alle 10 in vendita, inizialmente solo per #JuventusMember le ultime disponibilità di biglietti per… - sscnapoli : ?? #JuveNapoli ?? info biglietti ?? -

(Di mercoledì 18 aprile 2018) Domenica 22 aprile si giocherà, big match valido per la 34^ giornataSerie A. All’Allianz Stadium andrà in scena la superscudetto tra le prime dueclasse, separate da appena quattro punti in classifica: lo scontro diretto al vertice vale davvero un pezzo del tricolore. I Campioni d’Italia cercano la vittoria di fronte al proprio pubblico per chiudere definitivamente i contimancano quattro turni al termine del campionato, i partenopei vanno a caccia del colpaccio per avvicinare ulteriormente i bianconeri ersi il tutto per tutto nell’ultimo mese di stagione. Si preannuncia una partita davvero pirotecnica e spettacolare, un match equilibrato e intenso davvero imperdibile per tutti i tifosi e i grandi appassionati di calcio. La lungaa distanza tra le due formazioni giunge a un momento nevralgico: testa a testa, una di ...