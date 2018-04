Serie A - il Napoli vince in rimonta e si porta a -4 dalla Juventus : TORINO - Il Napoli va due volte sotto con l'Udinese ma ribalta il match nello spazio di 6 minuti e conquista 3 punti con cui riapre la corsa-scudetto alla vigilia dello scontro con la Juventus. ...

Simy fa il Ronaldo : Juventus fermata sull'1-1 a Crotone. Napoli a -4 : TORINO - La Juventus frena a Crotone: 1-1 con reti di Alex Sandro nel primo tempo e pareggio di Simy nella ripresa. Una gara in... bianconero per la squadra di Allegri che si è sgolato per tutta la ...

Risultati e Classifica Serie A - 33a giornata : Simy emula Ronaldo - pari Juventus a Crotone! Il Napoli batte l’Udnese ed ora è a -4 : Simy emula Ronaldo e riapre il campionato. Il Crotone impone il pareggio alla Juventus grazie ad una rovesciata del suo attaccante, che regala l’1-1 ai calabresi, rispondendo al vantaggio iniziale di Alex Sandro. Al San Paolo, intanto, il Napoli rischia grosso ma supera 4-2 l’Udinese, rimontando per due volte e rispondendo alle reti di Jankto e Ingelsson con i gol di Insigne, Albiol, Milik e Tonelli. Gli azzurri ora sono a soli 4 ...

Risultati Serie A/ Live : il Napoli recupera due punti alla Juventus! Vince la Roma - pari Milan : Risultati Serie A: classifica aggiornata, il Napoli recupera due punti alla Juventus ribaltando l'Udinese, mentre i bianconeri si fanno fermare dal Crotone. Spettacolo a Firenze(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 22:37:00 GMT)

Juventus-Napoli - quando si gioca e su che canale vederla? L’orario e la data della sfida scudetto : Domenica 22 aprile si giocherà Juventus-Napoli, big match valido per la 34^ giornata della Serie A. All’Allianz Stadium andrà in scena la super sfida scudetto tra le prime due della classe, separate da appena quattro punti in classifica: lo scontro diretto al vertice vale davvero un pezzo del tricolore. I Campioni d’Italia cercano la vittoria di fronte al proprio pubblico per chiudere definitivamente i conti quando mancano quattro ...

LIVE Serie A - DIRETTA 33a giornata : Napoli in vantaggio - Juventus 1-1 a Crotone - show al Franchi tra Fiorentina e Lazio : OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE del 33° turno del campionato di Serie A : cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Calcio d'inizio alle ore 20.45 . Buon divertimento! CLICCA F5 , SU ...

Juventus irritata per la presenza di tifosi del Napoli all'Allianz Stadium : Ecco perchè, riferisce La Gazzetta dello Sport , la decisione non è andata giù alla Juventus. Da Torino fanno sapere che la mancata applicazione del principio di reciprocità non è piaciuto. Il club ...

Juventus - Allegri/ "Pjanic ci sarà - Higuain forse. Crotone gara più decisiva di quella col Napoli" : Juventus, Allegri: il tecnico bianconero sottolinea come la gara contro il Crotone sia ancora più importante di quella con il Napoli. Le ultime su Miralem Pjanic e Gonzalo Higuain.(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 16:24:00 GMT)

Serie A : Crotone Juventus - Napoli Udinese : "La partita più importante di questa settimana è quella di domani a Crotone, non lo scontro diretto con il Napoli. Perché è essenziale mantenere i 6 punti di vantaggio". Così Massimiliano Allegri, ...

Juventus. Allegri Crotone più importante del Napoli. E basta parlare del Real : Lo vede come un buon segnale? 'Di questo non so assolutamente niente, comunque alla fine deve essere una serata di sport, di calcio, dove si affronteranno le due pretendenti al titolo. Credo che in ...

Juventus - Allegri : 'Higuain diffidato? Gioca! Buffon e Chiellini a riposo. Napoli? Più decisiva col Crotone' : Pochi giorni per metabolizzare il successo sulla Sampdoria, che la Juventus torna subito in campo insieme a tutta la Serie A per l'ultimo turno infrasettimanale. Sulla strada dei bianconeri c'è il ...

Juventus - Allegri avverte : 'La partita di Crotone più importante di quella col Napoli' : 'Tra le due partite di questa settimana, la partita con il Crotone sarà la più importante e decisiva perché arrivare a +6 allo scontro diretto con il Napoli è un vantaggio importante'. Lo ha detto l'...

Juventus - Allegri non vuole distrazioni : "Crotone più decisiva che contro il Napoli. Futuro? Pensiamo a vincere" : Bianconeri a caccia dei tre punti a Crotone per affrontare con serenità il faccia a faccia con il Napoli che nel fine settimana può ipotecare il 7° scudetto di fila. Ciò che più conta alla vigilia ...

Dal Napoli al Verona - l'agenda tricolore : quando può vincere la Juventus? : 1 di 6 Successiva TORINO - Dopo i risultati dell'ultimo turno, è cominciato il conto alla rovescia per capire quando la Juve potrebbe festeggiare il settimo scudetto consecutivo, quarto della gestione ...