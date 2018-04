Juve | Sturaro | ' Mettiamo da parte la Champions | ora non sbagliamo'

Juve ntus-Real Madrid/ Allegri gioca a scacchi : Cuadrado - Mandzukic e Sturaro - 3 cambi per decidere la partita : Juventus-Real Madrid : la partita tattica dei bianconeri contro i galacticos. Gli uomini di Zidane, presi singolarmente, sono più forti: ma non per questo è detto che vinceranno.(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 12:58:00 GMT)

INFORTUNIO STURARO/ Distorsione a caviglia e ginocchio per il centrocampista della Juventus - ma non è grave : INFORTUNIO STURARO, Distorsione alla caviglia e al ginocchio per il centrocampista della Juventus che oggi si è allenato a parte. Non sembra essere un problema però di grave entità.(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 19:13:00 GMT)