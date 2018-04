Juve stop a Crotone | Napoli a -4

Juventus - De Sciglio - stop dopo Madrid : "Sospetta lesione al piede sinistro" : La Juve è già tornata al lavoro a Vinovo, provando a voltare pagina dopo la beffa del Bernabeu. Andrea Barzagli e Federico Bernardeschi hanno svolto parte dell'allenamento con la squadra, ma Mattia De ...

Juve-Napoli vietata agli azzurri?Stop vendita biglietti in Campania : Come ci si poteva aspettare, Juventus-Napoli sarà partita che finirà sotto la lente d'ingrandimento dell'Osservatorio nazionale sulle Manifestazioni sportive. Il Napoli spera di avere i suoi sostenitori a Torino nel big match che può valere lo scudetto, ma saranno le autorità a dare o meno il via libera per la trasferta dei tanti tifosi azzurri che attendono l'evento.

Juventus-Napoli vietata agli azzurri : stop a vendita biglietti in Campania : Come ci si poteva aspettare, Juventus-Napoli sarà partita che finirà sotto la lente d'ingrandimento dell'Osservatorio nazionale sulle Manifestazioni sportive. Il Napoli spera di...

JuveNTUS - ALLEGRI AL CHELSEA?/ In Inghilterra sicuri ma il Conte Max stoppa i rumors : “Contento qui” : JUVENTUS, ALLEGRI al CHELSEA? In Inghilterra sono sicuri: sarà lui il post-Conte. Aumentano i rumors circa il possibile sbarco in Premier League del tecnico dei bianconeri(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 14:12:00 GMT)

Juve : stop Barzagli - guai muscolari : ANSA, - TORINO, 4 APR - Problemi muscolari per Andrea Barzagli. All'indomani della sconfitta col Real Madrid, il difensore è stato sottoposto dalla Juventus ad una risonanza magnetica che ha ...

Serie A : Juventus-Milan - in molti sperano in un nuovo stop bianconero : Non è vero ma ci credo. Avranno pensato questo i pochi "temerari" che hanno puntato su un'altra serata no della Juventus, impegnata sabato sera in casa contro il Milan. Probabilmente spinti da quanto ...

JuveNTUS - CHIELLINI OK ALEX SANDRO STOP / Per il difensore è tabù tra squalifiche e infortuni : JUVENTUS, CHIELLINI ok ALEX SANDRO STOP: Allegri in emergenza in difesa per la gara contro il Real Madrid, a rischio i due calciatori con Medhi Benatia squalificato dopo il giallo di Wembley(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 23:49:00 GMT)

Juventus - dopo Chiellini altro stop in difesa : tegola Alex Sandro Video : La Juve sta godendo di alcuni giorni di riposo visto che questo weekend il campionato sara' fermo per lasciare spazio alle nazionali. Ma in casa bianconera si pensa soprattutto a recuperare gli infortunati e su questo fronte le notizie non sono troppo confortanti. Infatti, poco fa la #Juventus ha saputo che Alex Sandro si è infortunato mentre si stava allenando con la nazionale brasiliana. Problema alla coscia per Alex Sandro Alex Sandro, in ...

Juventus - Chiellini ok Alex Sandro stop / I due bianconeri rischiano di saltare il Real Madrid come Benatia : Juventus, Chiellini ok Alex Sandro stop: Allegri in emergenza in difesa per la gara contro il Real Madrid, a rischio i due calciatori con Medhi Benatia squalificato dopo il giallo di Wembley(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 16:43:00 GMT)

Juventus - tegola Bernardeschi : 20 giorni di stop - poi altri esami. C’è il rischio operazione… : Juventus, tegola Bernardeschi: 20 giorni di stop, poi altri esami. C’è il rischio operazione… Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus, tegola Bernardeschi- Potrebbe esser più grave del previsto l’infortunio occorso a Federico Bernardeschi in occasione del match tra Torino e Juventus. Un infortunio che lascerà fuori l’ex Fiorentina ...