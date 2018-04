Juve | Rugani | ' Partita aperta | serve il secondo gol'

Benevento-Juventus - le pagelle : Rugani sempre in affanno - Mandzukic poco lucido : Szczesny 6 Miracolo su Djuricic, in occasione dell1-1. Immobile sul 2-2 di testa di Diabaté. Lichtsteiner 5,5 Soffre Djuricic, ordinaria amministrazione Benatia 5 Rientra dopo la squalifica in ...

DIRETTA/ Spal-Juventus - risultato live 0-0 - streaming video e tv : anticipo decisivo di Rugani su Paloschi : DIRETTA Spal Juvenrus: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Bianconeri a Ferrara per altri punti Scudetto.

DIRETTA/ Spal-Juventus (risultato live 0-0) streaming video e tv : anticipo decisivo di Rugani su Paloschi : DIRETTA Spal Juvenrus: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Bianconeri a Ferrara a caccia di un altro passo verso lo Scudetto(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 22:14:00 GMT)

Juventus - Rugani è il titolare aggiunto per lo scudetto : TORINO - All'Allianz Stadium arriva l'Udinese e tocca a Daniele Rugani far coppia con Giorgio Chiellini . All'andata l'incrocio con i friulani aveva segnato il ritorno in campo dell'ex empolese dopo ...

Juventus - Rugani : 'A Londra serve una gara straordinaria' : TORINO - Alla vigilia di uno degli snodi più importanti della stagione, Daniele Rugani indica la ricetta per battere il Tottenham e timbrare il pass per i quarti: 'Ci aspetta una partita in cui i ...

Pagelle Lazio-Juventus 0-1 : decide una magia di Dybala. Molto bene anche Rugani : decide una magia di Paulo Dybala. Un goal da fenomeno dell’argentino regala la vittoria alla Juventus contro la Lazio nel recupero. Tre punti pesantissimi per i bianconeri che salgono in testa alla classifica. Queste le Pagelle della partita LAZIO Strakosha 6: riceve un solo tiro in porta e deve raccogliere il pallone in porta. Non può davvero nulla contro la giocata di Dybala Luiz Felipe 5: Dybala gli fa il tunnel proprio all’ultimo ...

Juventus - parla Rugani : “vi svelo il mio rapporto con Allegri e il mio obiettivo per questa stagione” : Daniele Rugani ha rilasciato un’intervista ai microfoni di ‘Sky Sport’ in cui è tornato a parlare del derby, soffermandosi sull’azione Obi e Belotti in cui il Torino ha sfiorato il gol: “Ho dovuto fare una scelta: o mandare Obi sul destro, che è il suo piede debole, oppure indurlo al passaggio a Belotti, pur restando in condizioni di poterlo marcare. Alla fine l’ha passata, in qualche modo sono riuscito a ...

Juve : Rugani - "Atalanta a viso aperto" : ... prossimi avversari della Juventus domenica in campionato e mercoledì in Coppa Italia: "Lo ha dimostrato in Europa League - ha spiegato il difensore bianconero ai microfoni di Sky Sport -, ha giocato ...

Juventus - esclusiva Rugani : 'Il nostro DNA ci impone di vincere tutto' : ... nel nostro DNA abbiamo il fatto di voler vincere sempre e andare avanti in ogni competizione " ha dichiarato il difensore bianconero Daniele Rugani in un'intervista a Sky Sport - A partire dal ...

L’Arsenal non molla la presa per Rugani : pronta l’offerta alla Juve - la parole dell’agente : L’Arsenal rimane in pressing per Daniele Rugani. L’interesse del club londinese per il difensore bianconero è noto e risale al gennaio 2016. Wenger ha provato in tutti i modi a portare l’ex Empoli in Premier League ma la Juventus ha respinto ogni assalto in tutte le sessioni di mercato. Con l’addio di Bonucci, si pensava che Rugani potesse diventare un titolare del club campione d’Italia ma il ritorno di Benatia ad ...

Torino-Juventus - Benatia ko : Allegri sceglie Rugani : TORINO - Un altro forfait, stavolta in difesa. La Juventus dovrà fare a meno anche di Benatia nel derby contro il Torino in programma oggi alle 12:30. Il difensore ha ancora qualche problema alla ...