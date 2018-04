Juve pari a Crotone | Allegri | “con il Napoli non firmo per il pari”

(Di mercoledì 18 aprile 2018) “Un mese e mezzo fa ci avrei messo la firma se mi avessero detto che sarei arrivato allo scontro diretto contro ilcon 4 punti di vantaggio: domenica sarà sicuramente una bella sfida e non firmerei per un pareggio: dobbiamo giocare per ottenere il massimo, vincendo faremmo un grande salto in avanti. Ad ogni modo, il campionato non finirà domenica”. Così l’allenatore dellantus, Massimiliano, dopo il pareggio per 1-1 a. L'articolo: “con ilnonper il” sembra essere il primo su CalcioWeb.

Risultati e Classifica Serie A - 33a giornata : Simy emula Ronaldo - pari Juventus a Crotone! Il Napoli batte l'Udinese ed ora è a -4 : Simy emula Ronaldo e riapre il campionato. Il Crotone impone il pareggio alla Juventus grazie ad una rovesciata del suo attaccante, che regala l'1-1 ai calabresi, rispondendo al vantaggio iniziale di Alex Sandro. Al San Paolo, intanto, il Napoli rischia grosso ma supera 4-2 l'Udinese, rimontando per due volte e rispondendo alle reti di Jankto e Ingelsson con i gol di Insigne, Albiol, Milik e Tonelli. Gli azzurri ora sono a soli 4 punti dalla Juventus.

Verso la Champions League 2018/2019 : pari Milan e Roma - vince la Juventus : Con la 32^ giornata in archivio e pensando già al turno infrasettimanale, in questo weekend hanno deluso le squadre lottatrici per il quarto posto, riservato alla qualificazione ai gironi della prossima edizione della Uefa Champions League. Alle 15 il Milan ha giocato in casa contro il Napoli ed ha pareggiato 0-0 in un match piuttosto equilibrato tra le due parti. Gattuso, privo del capitano Leonardo Bonucci (a causa della squalifica per somma di ammonizioni), ha schierato Calabria, Romagnoli, Zapata e Rodriguez in difesa.

"Juve alla pari col Real. Il rigore c'era, però… E Buffon va compreso" : Il direttore commenta l'eliminazione dalla Champions dei bianconeri