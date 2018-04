Juve | la promessa di Pellegrini

Milan - Bonucci a Tiki Taka : Real Madrid- Juve ntus - il commento su Buffon e la promessa in caso di Champions : La stagione con la maglia del Milan ed un commento sulla Juventus, ospite di ‘ Tiki Taka ’ il difensore Leonardo Bonucci dà importanti indicazioni: “In Europa è stata una settimana ricca di emozioni, sono molto contento per la Roma e dispiaciuto per la Juventus perché fare tre gol al Bernabeu non è una cosa da tutti i giorni – ha spiegato Bonucci – Poi c’è stato questo episodio dubbio nel finale, ma hanno dimostrato di essere ...

Juventus a testa alta - applausi per la squadra di Allegri : qualificazione compromessa all’andata : Tanta rabbia in casa Juventus per la mancata qualificazione in semifinale, bianconeri a testa alta dopo la grande prestazione sul campo del Real Madrid. Doppietta di Mandzukic e rete di Matuidi per lo 0-3, partita che sembrava indirizzata verso i supplementari, poi il rigore trasformato da Cristiano Ronaldo e qualificazione sfumata sul più bello. Ma la Juventus non ha nulla da recriminare per la partita di oggi, non deve invece più commettere ...