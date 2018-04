Julio Cesar si ritira | ' Inter | la mia parata più bella su Messi Buffon? A vole l' arbitro

Brasile - Julio Cesar torna al Flamengo : il primo discorso è da brividi : Julio Cesar non cambia mai. La sua grinta e la sua passionalità, all'età di 38 anni, la fanno ancora da padrone. Il portierone, uno degli eroi del triplete nerazzurro, a gennaio ha fatto ritorno in ...

Inter - Julio Cesar e quel particolare mai svelato in nerazzurro : Chi è il miglior portiere del mondo? Non esiste in assoluto, ci sono dei momenti e dei portieri che sono regolari ad alti livelli. Ti­po Neuer, leader in campo; Buffon; mi piace molto Lloris del ...