Joshua vs Wilder si sdoppia | clamorosa svolta per la nuova ' sfida del secolo'

Klitschko avverte Joshua : 'Il match con Wilder sarà molto pericoloso per te' Video : Dopo Mike Tyson, un altro ex campione mondiale dei #pesi massimi ha espresso il suo parere sul nuovo 'combattimento del secolo', quello ancora virtuale tra il campione Super WBA, IBF, IBO e WBO, Anthony Joshua, ed il detentore del titolo WBC, Deontay Wilder. Nel caso in cui questo match si faccia davvero entro il 2018, Iron Mike aveva affermato che, senza alcun dubbio, “finira' con un K.O”, senza però specificare quale dei due pugili finirebbe ...

Mike Tyson : 'Joshua vs Wilder? Finirà con un K.O' Video : Il nuovo incontro del secolo tra Anthony Joshua e Deontay Wilder potrebbe svolgersi a dicembre. Tutto lascia presupporre che il britannico detentore dei titoli Super WBA, IBF, IBO e WBO possa essere 'costretto' ad una difesa obbligatoria da parte di una delle quattro federazioni. Nello specifico, lo sfidante 'chiamato' dalla WBA sarebbe il russo Alexandr Povetkin, ex campione mondiale, che si è garantito la nuova chance lo scorso 31 marzo, la ...

Wilder 'chiama' Joshua : 'Sono pronto a volare nel Regno Unito per affrontarti' Video : Siamo certi che il nuovo 'combattimento del secolo' [Video] si fara', ma abbiamo dubbi che possa essere nell'immediato futuro. Probabile che Anthony Joshua e Deontay Wilder salgano sullo stesso ring entro la fine del 2018, magari a novembre o dicembre. Per quanto riguarda la sede, invero pochi dubbi: il pluricampione britannico non si muovera' dal Regno Unito ed alla fine, stando alle ultime dichiarazioni, Wilder è favorevole alla trasferta: per ...

Boxe - Deontay Wilder accetta la sfida di Anthony Joshua? Il Mondiale dei pesi massimi a Wembley : Arrivano importanti indiscrezioni dai tabloid inglesi: Deontay Wilder avrebbe accettato la sfida di Anthony Joshua per la riunificazione totale delle cinture mondiali dei pesi massimi. Lo statunitense sarebbe pronto a firmare il contratto con il britannico per combattere già questa estate allo Stadio Wembley di Londra. Il Campione del Mondo WBC avrebbe dunque assecondato le richieste del Campione del Mondo WBA, WBO, IBF, IBO. Il match ...

Anthony Joshua vs Deontay Wilder - si farà il Mondiale dell’unificazione? Partite le trattative per il match dell’anno : data e possibili sedi : Anthony Joshua e Deontay Wilder combatteranno per l’unificazione totale delle cinture mondiali dei pesi massimi? I due pugili dovranno iniziare a discuterne, il successo del britannico contro Joseph Parker ha aperto la strada verso il match dei match che dovrebbe restituirci finalmente un unico Campione del Mondo della categoria regina. Le negoziazioni dovrebbero già partire durante la prossima settimana stando alle parole del promoter ...

Anthony Joshua e Deontay Wilder - la boxe torna 'cinematografica' : Ed il mondo ora freme per vederli combattere sullo stesso ring e celebra il ritorno della grande boxe e di un duello che mancava dagli anni '90, dai tempi della sfida tra Mike Tyson ed Evander ...

Anthony Joshua e Deontay Wilder - la boxe torna 'cinematografica' Video : 5 Il ritorno in bello stile della 'grande #boxe' ha una data precisa, quella del 29 aprile 2017. Davanti a 90 mila persone, in un tradizionale 'tempio' calcistico come il mitico Wembley, Anthony Joshua mise K.O Wladimir Klitschko aggiungendo altre due corone mondiali al titolo IBF gia' detenuto. Il giovane campione britannico con l'Africa nel Dna, nel cuore e sulla pelle aveva messo al tappeto colui che per oltre un decennio aveva ...

Anthony Joshua - icona imbattibile della boxe : ora chi sfiderà? Wilder per la riunificazione totale - suggestioni Fury e Klitschko : Il mondo della boxe abbraccia un campione vero con delle caratteristiche fisiche spaventose e in grado davvero di dominare sul ring. Anthony Joshua è davvero un pugile imbattibile? Questo è quello ...

Anthony Joshua - icona imbattibile della boxe : ora chi sfiderà? Wilder per la riunificazione totale - suggestioni Fury e Klitschko : La boxe sembra avere davvero svoltato con Anthony Joshua. Dopo il match epocale con Klitschko dello scorso anno, il britannico ha saputo mandare in visibilio la folla oceanica che lo ha supportato a Cardiff e ha sconfitto Joseph Parker: il match tra i due imbattuti ha premiato il padrone di casa che così ora è Campione del Mondo dei pesi massimi per le sigle WBA, WBO, IBF, IBO. Quattro cinture sul suo addome, simbolo della sua forza totale e ...

Joshua vs Wilder si farà : arriva la conferma di Eddie Hearn Video : Tutti vogliono vederli sullo stesso ring [Video], due campioni del mondo dei #pesi massimi imbattuti e con un'altissima percentuale di vittorie per K.O nel caso di Joshua è del 100 %. Eddie Hearn, potente promoter britannico che cura gli interessi e la carriera di Anthony Joshua ha fiutato l'affare da tempo, sono ormai anni che la categoria regina della #boxe non è caratterizzata da due pugili di questo livello. I pesi massimi avevano bisogno di ...

Anthony Joshua deride Wilder : 'Tira pugni come mulini a vento' Video : Cresce l'attesa per la supersfida dei pesi massimi [Video] tra Anthony Joshua e Joseph Parker, in programma a Cardiff il prossimo 31 marzo. Il vincitore uscira' dal ring con ben quattro cinture, Joshua detiene attualmente quella di campione mondiale IBF ed IBO e di Supercampione WBA; Parker è il campione iridato versione WBO. Si tratta del penultimo passo verso la riunificazione del titolo della categoria regina della #boxe. Intervistato da Sky ...

Deontay Wilder è sempre senza freni : 'Klitschko? Joshua ha battuto un vecchio' Video : Dopo aver fatto parlare i pugni nella difesa del titolo mondiale dei #pesi massimi versione WBC in cui ha messo K.O Luis Ortiz [Video] in 10 round, Deontay Wilder riprende ad attaccare Anthony Joshua. Il 'grande match' tra le due star della categoria regina della #boxe potrebbe svolgersi a dicembre, stando alle dichiarazioni di Eddie Hearn che risalgono a poco meno di due mesi fa, ma secondo Wilder il potente manager di Joshua fara' di tutto per ...

Boxe - Deontay Wilder manda ko Luis Ortiz e si conferma Campione del Mondo WBC. Ora match da urlo con Joshua? : Deontay Wilder si conferma Campione del Mondo WBC dei pesi massimi dopo aver sconfitto Luis Ortiz per ko tecnico alla decima ripresa. A New York, lo statunitense ha letteralmente demolito il rivale cubano e ha prolungato la propria striscia ...