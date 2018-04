Jack Savoretti | «Mai seguire le regole scritte dagli altri»

vanityfair

(Di mercoledì 18 aprile 2018) Questo articolo è stato pubblicato sul numero 16 di Vanity Fair (2018), in edicola fino al 24 aprile. Frammenti di un discorso amoroso di Roland Barthes. Ne prendiamo uno, minuscolo. Questo: «Il punto più scuro è sotto la lampada». Qualcosa di molto vero a cui non capita di pensare. Maannuisce, lo conosce, sa di cosa parliamo. «Quando ho incontrato mia moglie Jemma (Powell, inglese, attrice, ndr), quando sono nati i nostri figli (Connie e Winter) è stato come se si fosse acceso dal niente un abat-jour, e poi due lanterne mai scoperte prima: nuove, accecanti, con il loro cono d’ombra che si apre più esteso sempre proprio dove c’è maggiore luce. Da lì, i lati bui di ognuno: anche di chi ci è più intimo, soprattutto di chi ci dorme al fianco. È l’ansia dell’essere adulti». Trentacinque anni a ottobre, britannico di nascita e italiano di origini, alle spalle Sleep No More, ...