Italia | ospedale Bambino Gesù | pronti ad accogliere Alfie

“Mi ha tagliato il pene”. Follia in camera da letto : una nottata di passione finita in tragedia. La corsa in ospedale - l’operazione delicatissima. Ma per l’uomo - Italiano - le disavventure non sono purtroppo finite : Una storia di violenza, sangue, di corse in ospedale e delicate interventi chirurgici per far sì che un uomo potesse continuare a godere a pieno della propria sessualità. E di accuse e polemiche, dopo quell’operazione che a quanto pare non ha dato i frutti sperati nonostante il responso favorevole dei medici. A rovinare la vita al protagonista di questa vicenda, raccontata sulle pagine del Messaggero, è stata una ragazza brasiliana ...

“Vergogna!”. Italia - pazienti truffati all’ospedale. Le intercettazioni incastrano i medici : cosa facevano ai loro danni : Due primari e un direttore sanitario sono stati posti agli arresti domiciliari e un imprenditore è finto in cella nell’ambito di un filone di indagine sulla sanità coordinato dai procuratori aggiunti Eugenio Fusco e Letizia Mannella. Le ordinanze di custodia cautelare sono state eseguite dal Nucleo di Polizia Tributaria della Gdf. Le accuse sono di corruzione. Le persone coinvolte nell’inchiesta e destinatarie degli arresti ...

Ladro albanese in ospedale dopo la rapina - il leghista presenta il conto : 'Ti abbiamo curato - ora devi restituire 6.500 euro agli Italiani' : L'europarlamentare leghista Angelo Ciocca ha chiesto letteralmente il conto a un Ladro albanese di 26 anni, Stef Tuci, ricoverato in ospedale dopo essere stato ferito dal proprietario dell'abitazione ...

Medicina : all’ospedale Molinette il primo trapianto in Italia di rene da donatore dializzato : Effettuato con successo per la prima volta in Italia un trapianto di rene su una donna da un donatore dializzato: l’intervento è stato eseguito nelle scorse settimane presso l’ospedale Molinette della Città della Salute di Torino. Il donatore era deceduto in un ospedale piemontese per una patologia congenita e la ricevente è una 60enne in dialisi dal 2013. L'articolo Medicina: all’ospedale Molinette il primo trapianto in Italia ...

Alessandro Fiori - Italiano morto a Istanbul/ "Malore in Turchia - ricoverato in ospedale" : ultime testimonianze : Alessandro Fiori, trovato morto l'italiano di Cremona scomparso in Turchia dal 12 marzo: cadavere con cranio fracassato nel porto di Istanbul. Video, ultime notizie e aggiornamenti(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 19:27:00 GMT)

L'Italiano morto a Istanbul svenne in strada e fu portato in ospedale : lo rivelano alcuni testimoni : Emergono nuovi dettagli sulla morte del manager italiano Alessandro Fiori, 33 anni, il cui corpo senza vita è stato trovato a Istanbul dopo alcuni giorni in cui si erano perse le sue tracce. Secondo alcuni testimoni, che hanno parlato alla tv turca, Fiori il 15 marzo avrebbe avuto un malore, svenendo in mezzo alla strada, al seguito del quale sarebbe stato portato in ospedale, all'Haseki Research and Training Hospital. Cadendo si sarebbe rotto ...

Torino : “Intervento storico” - bimbi salvati. Avevano ingerito soda caustica - poi la disperata corsa in ospedale e il vero e proprio colpo di genio dell’équipe medica : “Non era mai stata fatta una cosa simile su corpi così piccoli”. Un orgoglio tutto Italiano : Questa è una di quelle storie che fanno bene, soprattutto perché viene dall’Italia ed esalta la sanità pubblica. Un innovativo intervento ha salvato la vita a due fratellini di 4 e 5 anni, che per errore Avevano bevuto soda caustica procurandosi una grave esofagite. Il tutto è stato eseguito alla Città della Salute di Torino. Per la prima volta su pazienti così piccoli e debilitati si è proceduto alla rimozione dell’esofago ...

Lutto nello sport Italiano : muore a soli 36. Aveva da poco strappato quel titolo mondiale così prestigioso - poi quel malore improvviso e l’inutile corsa in ospedale : “Perdiamo un grande sportivo e un altrettanto grande uomo e amico” : Una vera tragedia ha colpito a soli 36 anni uno sportivo di grande valore. Lo sportivo è stato colto da un malore ieri mattina, mentre si trovava a Santa Margherita Ligure per accompagnare un amico a una regata. Trasportato d’urgenza all’ospedale di Savona, non è riuscito a superare l’intervento chirurgico cui è stato sottoposto, sembra, a causa di un aneurisma. Si è spento così, prematuramente, Riccardo Cesini, ex pallanuotista ...

“Non è possibile”. Italia - choc all’ospedale. La ‘scoperta’ dei medici lascia senza parole : ”Sembra un miracolo” : Un fatto raro, rarissimo, che ha fatto gridare al miracolo è accaduto a Savona. La notizia è stata data nei giorni scorsi dal quotidiano ligure ”Il Secolo XIX” – è stata pubblicata nella sezione della provincia savonese – per poi essere ripresa dai maggiori giornali nazionali. Quattro pazienti ospiti della stessa struttura sanitaria si sono risvegliati dal coma profondo nel giro di pochi mesi: è nel Centro Vada ...

Sanità : domani all'Ospedale di Negrar si presentano 'I numeri del cancro in Italia' : Venezia, 15 mar. (AdnKronos) - Il tumore fa paura, ma più lo si conosce, anche dal punto di vista statistico, più si riesce a combatterlo e, in questa lotta, il sistema sanitario del Veneto ottiene risultati complessivamente superiori alla media nazionale, anche a fronte di numeri assoluti ancora ri