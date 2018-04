Italia | Mattarella affida mandato esplorativo a Alberti Casellati

Mattarella : è urgente per l'Italia governo con pienezza funzioni : Roma, 13 apr. , askanews, Alle forze politiche ricevute al Quirinale per le consultazioni 'ho fatto presente la necessità del nostro Paese di avere un governo nella pienezza delle sue funzioni'. Lo ha ...

'Il confronto non fa progressi - è urgente per l'Italia un governo' - Mattarella - : Roma, 13 apr. , askanews, Un confronto che non fa progressi, una situazione di stallo che va sbloccata perchè è urgente per l'Italia avere un governo con pieni poteri. Queste le parole del presidente ...

Tutte le carte in mano a Mattarella per dare un governo all'Italia : Il "no" del Movimento 5 stelle a un qualsiasi governo in cui ci sia anche Forza Italia e la posizione granitica del centrodestra bloccano tutto. Ora Mattarella dovrà trovare il modo di smuovere...

Sergio Mattarella - secondo il Financial Times è l'unica garanzia per l'Italia : senza accordo - elezioni anticipate : Finora i mercati internazionali hanno risparmiato l'economia italiana, nonostante da oltre un mese le forze politiche non siano state in grado di trovare un accordo per la formazione di un governo che garantisca stabilità al Paese. Tutto merito della ...

Financial Times : "L'Italia non può permettersi un lungo stallo ma i mercati si fidano di Mattarella" : Sergio Mattarella rassicura le cancellerie e i mercati internazionali e c'è fiducia nel fatto che sappia spingere i partiti a trovare una soluzione compatibile con i vincoli europei e transatlantici italiani. Un editoriale del Financial Times getta uno sguardo sull'Italia uscita dalle elezioni del 4 marzo che, si legge, "sono state il più grosso terremoto politico in Europa" dopo la Brexit. Si è trattato di "un grido di ...

Giornata Rom - Mattarella : Italia include : 12.32 "In occasione della Giornata internazionale dei Rom,Sinti e Caminanti,desidero rivolgere il mio augurio a tutte le persone che hanno radici nella cultura millenaria di questi popoli antichi,e che ne condividono,i problemi,le difficoltà,le speranze". Così il presidente della Repubblica, Mattarella. "Un'esperienza, quella dei Rom, Sinti e Caminanti in cui resterà indelebile il Porrajmos, l'olocausto dei loro popoli imposto dalla ferocia ...

'No tu no'. I veti incrociati di Pd - Forza Italia e Lega - e l'ottimismo di Mattarella - : Questi ultimi, a suo dire, sarebbero i principi che ispirano la proposta politica dei Cinquestelle. Berlusconi si presenta come "stabilizzatore" e cita ripetutamente l'Europa, dove, con un governo ...

Consultazioni : oggi la seconda giornata<br>PD - Forza Italia - Lega e M5S da Mattarella : 10.35 - La deLegazione del Partito Democratico è entrata a piedi al Quirinale dopo essersi riunita questa mattina al Nazareno. Subito dopo l'incontro con Mattarella, Maurizio Martina ha dichiarato:Il tempo della campagna elettorale è finito, i vincitori del 4 marzo tornino sulla Terra. Noi abbiamo presentato le nostre priorità per il Paese: non ci sono ipotesi di governo che ci riguardino. Nell'elezione dei presidenti delle Camere è emersa una ...

Consultazioni - Forza Italia da Mattarella. Martina : “No ipotesi di governo che ci riguardano” : Giornata cruciale per la formazione del nuovo governo. Oggi i rappresentanti dei principali partiti saliranno al Quirinale per incontrare il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e valutare le condizioni per arrivare a comporre un esecutivo. Come racconta Ugo Magri i tanti veti posti dai leader politici fanno crescere l’ipotesi di un voto b...

Consultazioni governo - diretta – Da Mattarella Pd - Forza Italia - Lega e M5s. Salvini : “Se nessuno si muove - si va al voto” : E’ il secondo giorno di Consultazioni al Quirinale. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella riceverà le deLegazioni dei gruppi parlamentari più numerosi: alle 10 il Pd, alle 11 Forza Italia, alle 12 la Lega e alle 16,30 il M5s. La situazione è ancora di totale stallo. Il nuovo tentativo del capo politico dei Cinquestelle Luigi Di Maio di lanciare un “contratto alla tedesca”, sui temi, per un’alleanza di governo ...

Consultazioni governo - diretta – Da Mattarella Pd - Forza Italia - Lega e Cinquestelle. Con lo spettro del voto anticipato : E’ il secondo giorno di Consultazioni al Quirinale. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella riceverà le deLegazioni dei gruppi parlamentari più numerosi: alle 10 il Pd, alle 11 Forza Italia, alle 12 la Lega e alle 16,30 il M5s. La situazione è ancora di totale stallo. Il nuovo tentativo del capo politico dei Cinquestelle Luigi Di Maio di lanciare un “contratto alla tedesca”, sui temi, per un’alleanza di governo ...

Prc : "A Gaza c'è stato un massacro. Chiediamo a Mattarella di esprimere la condanna del popolo Italiano" : Il Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea chiede al governo italiano, alla rappresentante europea per la politica estera Mogherini e all'intera comunità internazionale l'immediata ...

Coppa Italia - Juventus-Milan : giocatori da Mattarella l'8 maggio : TORINO - Il prossimo 8 maggio, vigilia della finale di Tim Cup 2018, una delegazione composta dai rappresentanti di Figc e Lega Serie A, dagli ufficiali di gara, dai calciatori, dagli staff tecnici e ...

Mattarella : Italia vicina alla Francia : 22.02 "In questa dolorosa circostanza, nel ribadire la massima determinazione dell'Italia a collaborare con la Francia nel contrastare ogni forma di violenza terrorista, desidero esprimere la sincera vicinanza del popolo Italiano e mia personale a lei e alle famiglie delle vittime, mentre auguriamo ai feriti pronto e completo ristabilimento". E'il messaggio inviato dal presidente Mattarella al presidente francese Macron dopo "l'odioso episodio ...