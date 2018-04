Italia | il paese dove assumere una mamma a tempo indeterminato diventata una notizia

L’Italia spezzata. Politica - tasse - stipendi - occupazione - sanità : viaggio in un paese diviso in due : Da qualche anno in Italia è tornato a crescere l’antico dualismo Nord-Sud, certificato nelle elezioni del 4 marzo 2018 dalla doppia vittoria elettorale di Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Dalla Politica alle retribuzioni, dal lavoro alla giustizia, dai tempi di pagamento della Pa alla sanità: viaggio multimediale nelL’Italia divisa in due...

Di Battista : “Berlusconi è il male assoluto del nostro Paese. L’Italia è una Repubblica fondata sul ricatto politico” : “Berlusconi è il male assoluto del nostro Paese”. “L’Italia è una Repubblica fondata sul ricatto politico”. Alessandro Di Battista, ormai ex deputato M5s e in procinto di partire per il Centro America, è intervenuto su Facebook alla vigilia del secondo giro di consultazioni. Ed è tornato ad attaccare l’ex Cavaliere per ribadire che il Movimento, qualsiasi saranno le evoluzioni politiche, non accetterà mai di ...

“È morto un campione”. Calcio Italiano in lutto. Addio a uno dei grandi simboli del nostro paese e dello sport : con la sua squadra fece la storia : Un grave lutto nel Calcio italiano. La notizia è circolata in queste ore e ha lasciato i tifosi e gli appassionati di pallone senza parole. Lui, infatti, è stato uno dei grandi campioni che ha fatto la storia del Calcio italiano, e non solo, anche perché legato a una delle tragedie più toccanti del nostro paese. La notizia della morte è stata comunicata dalla società granata attraverso il proprio sito: “È un periodo infelice ...

Forchielli : “L’Italia è il Paese più ignorante d’Europa. Basti vedere i social e promesse elettorali dei partiti” : “Come andrebbe utlizzato questo tempo di non governo? Già non far niente è meglio che fare danni, perché qualunque governo, con le promesse elettorali che sono state fatte, farebbe soltanto danni”. Così a Omnibus (La7) Alberto Forchielli, fondatore di Mandarin Capital Partners, commenta lo stallo del Parlamento in attesa del nuovo governo. E critica con toni caustici le speranze elargite dai partiti nell’ultima campagna ...

Italia : Paese da codice rosso : Opere incompiute, manutenzioni assenti e infrastrutture al collasso. Sono alcune del manifesto di Ance per il nuovo Parlamento e Governo.

L'Italia non è un Paese per scienziati - né ricercatori - : Usando statistiche, analisi e controlli, e lasciando comunque alla politica l'ultima parola sulle decisioni da prendere, si potrebbero istruire discussioni pubbliche davvero informate e oneste sia ...

Camerlenghi (AIGAE) : “L’Italia ospiterà le Giornate Nazionali delle Guide Ambientali Escursionistiche - alla scoperta del nostro Paese” : “Io vivevo a Reggio Emilia, ma da qualche anno mi sono trasferita in Calabria e questo perché ho incontrato Guide Ambientali Escursionistiche che con enorme passione e professionalità hanno saputo raccontarmi questo territorio meraviglioso e farmelo vedere con occhi diversi. Quella che prima per me era una passione, oggi è lavoro. Dunque anche io ho fatto la scelta di diventare una Guida Ambientale Escursionistica AIGAE per raccontare con amore ...

Governo - Donato Carrisi : l'Italia paese pieno di rabbia : Lione, 7 apr. , askanews, 'l'Italia è un Paese che non sa più sognare, è un Paese pieno di rabbia. Mi auguro che qualcuno venga per ispirarci nuovi sogni'. Così Donato Carrisi, autore di successo di ...

"Con Lega e M5S boom del debito E fuga degli investitori dal Paese" Il renziano Serra ad AffarItaliani.it : CERNOBBIO - "Chiunque arriverà a Palazzo Chigi dovrà migliorare i dati sul Pil e sull'occupazione già in crescita e, allo stesso tempo, ridurre il debito. Negli ultimi quattro anni Lega e M5S hanno votato insieme nel 63% dei casi, la più alta percentuale di qualsiasi altra forza politica. Ora, quindi, devono prendersi la responsabilità di governare il Paese e accantonare le promesse fatte in ...

Non solo donne - Amnesty : per gli Italiani troppa discriminazione nel nostro Paese : ... che indaga il pensiero dei nostri connazionali su questi fenomeni discriminatori in Italia e nel mondo. I dati emersi su queste forme di discriminazione non sono incoraggianti. Infatti, per 6 ...

Lavoro - Eurostat : Italia terzo paese in UE per disoccupazione : Teleborsa, - La disoccupazione continua a essere un problema importante per l'Italia , nonostante i dati in miglioramento. Secondo quanto comunicato dall' Eurostat , il Bel Pese risulta essere il ...