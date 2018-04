Italia Economia nÂ° 16 del 18 aprile 2018

Il Reportage : Big data e Intelligenza artificiale - 'Il Messaggero' declina le parole del futuro - Italia Economia n° 16 del 18 aprile 2018 : Dai Big data all' Intelligenza artificiale , l'innovazione è un tema su cui riflettere. E' quello che ha proposto 'Il Messaggero' che, nell'anno in cui celebra i suoi 140 anni, ha aperto il ciclo di ...

La finestra sui mercati : Il futuro del Risparmio guarda a Pepp e sostenibilità - Italia Economia n° 16 del 18 aprile 2018 : Il futuro dei giovani e le loro prospettive pensionistiche, ma non solo. Al salone del Risparmio che ha chiuso i battenti con 15 mila partecipanti si è guarda to anche ai temi della sostenibilità ...

L'Austria ferma i Tir Italia ni - e la nostra economia - e il Governo resta fermo a guardare : In precedenza già Conftrasporto aveva cercato di far comprendere, all'Esecutivo nazionale e alle autorità dell'Unione europea, la gravità del "caso" e delle sue ripercussioni sull' economia italiana, ...

Fmi - economia Italia na in crescita ma lontana da livelli Eurozona : Questo è quanto si legge nel World Economic Outlook , il rapporto sull' economia globale dell'Fmi redatto nell'ambito degli Spring Meetings in partenza da giovedì a Washington. Secondo il Fondo ...

Istat : “Spese famiglie crescono più del reddito”. E per Bank Italia l’economia rallenta : Pil a +0 - 2% nel primo trimestre : Le spese delle famiglia italiane crescono più del reddito, i risparmi si assottigliano e il tasso di profitto delle imprese scende. Intanto, nel primo trimestre 2018, la crescita dell’economia rallenta (+0,2% contro +0,3% di un anno fa) e il rapporto debito-pil 2017 resta inchiodato al 131,8 per cento. Complice anche il peso dei salvataggi Veneto Banca e Popolare di Vicenza che hanno zavorrato i conti pubblici. Lo scenario, offerto ...

Green Alley Award 2018 : il contributo di Erp Italia alla ricerca di startup dell’economia circolare : Erp Italia, tra i primi Sistemi Collettivi no profit in Italia in termini di raccolta di rifiuti di apparecchiature elettriche (RAEE) e rifiuti di pile e accumulatori (RPA), è partner Italiana del Green Alley Award 2018, concorso europeo per le startup che si occupano di economia circolare. Il premio si rivolge a tutte le startup e ai giovani imprenditori che abbiano sviluppato un modello di business nelle aree dell’economia circolare ...