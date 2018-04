Istat - a febbraio fatturato industria +0 - 5% su mese : Roma, 18 apr. , askanews, Cresce il fatturato mentre battuta d'arresto per gli ordinativi dell' industria . A febbraio , secondo la stima Istat , il fatturato dell' industria aumenta su base congiunturale ...

Istat : a febbraio import ed export -0 - 6% : ANSA, - ROMA, 17 APR - A febbraio 2018, rispetto al mese precedente, si registrano contenute diminuzioni sia per le esportazioni sia per le importazioni , -0,6% per entrambi i flussi, . Lo comunica l'...