Ispettori Opac non ancora a Duma | spari sul team dell' Onu

Ispettori Opac non sono entrati a Duma : 12.35 Gli Ispettori dell'Opac non sono ancora entrati a Duma, il sobborgo a est di Damasco colpito da un presunto attacco con i gas chimici lo scorso 7 aprile. Lo ha reso noto l'ambasciatore siriano alle Nazioni Unite, Bashar Jaafari. L'ambasciatore ha poi precisato che quello di ieri è stato un sopralluogo di un team dell'Onu per la sicurezza, che deve stabilire se le condizioni siano adeguate per poter fare entrare la squadra dell'Opac. ...

Siria - falsi allarmi di attacchi. Attesa per gli Ispettori Opac a Duma | : La contraerea Siriana si è attivata a Homs nella notte: indiscrezioni su attività missilistica smentite da fonti militari

Siria : 'Ispettori Opac sono entrati a Duma' : Gli ispettori dell'Opac sono entrati a Duma , la cittadina colpita da un presunto attacco chimico il 7 aprile scorso, per indagare sull'accaduto. Lo annuncia la tv di stato Siriana. Da giorni si ...

Siria - Putin-Merkel : avanti con indagini Opac. Ma gli Ispettori sono ancora fermi alle porte di Duma : Telefonata tra il presidente russo e la cancelliera. Parigi, intanto, avverte: "molto probabile" che a Douma scompaiano prove attacco chimico prima dell'arrivo degli ispettori. Macron: i raid "hanno salvato l'onore della comunità internazionale. E Trump punta su Paesi arabi per sostituire i militari Usa

Siria - scontro Macron-Trump. A Duma bloccato accesso a Ispettori Opac | : Il presidente francese: "Abbiamo convinto Trump che è necessario rimanere a lungo". La portavoce Sarah Sanders replica: "La missione non è cambiata, ritorno delle forze americane al più presto". Fonti ...

Gb : negato accesso a Duma Ispettori Opac : 14.49 Secondo quanto denuncia la delegazione britannica all'Opac, agli ispettori dell'organizzazione per la proibizione delle armi chimiche non è stato ancora consentito di entrare a Duma, in Siria, dove è in programma la missione di indagine sul presunto attacco chimico dei giorni scorsi. Il ritardo, sostiene il viceministro degli Esteri di Mosca, citato dalla Tass, "è dovuto agli effetti dell'attacco condotto dagli Usa e dai loro alleati".