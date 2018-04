Isola dei Famosi 2018 Nadia Rinaldi | rivelazioni shock | L' Isola per me è stata un

Stefano De Martino attaccato da Striscia la notizia per l’ennesimo errore all’Isola dei Famosi : Striscia la notizia scopre l’errore di Stefano De Martino durante la finale dell’Isola dei Famosi Striscia la notizia è tornata ad attaccare Stefano De Martino per il suo ruolo da inviato all’Isola dei Famosi. Dopo i numerosi errori riscontrati nel corso delle varie gare tra naufraghi, il tg satirico di Antonio Ricci ha riscontrato l’ennesimo […] L'articolo Stefano De Martino attaccato da Striscia la notizia per l’ennesimo errore all’Isola dei ...

“Vai - Bianca - ora”. La gaffe “finale” di Stefano De Martino : sfuggita a molti spettatori - la clamorosa gaffe durante l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi. Striscia - ovviamente - non ha perdonato : L’Isola dei Famosi 2018 è finalmente andata agli archivi, portandosi dietro tutto il suo carico di polemiche, accuse, veleni e insinuazioni varie. Un’edizione sicuramente tra le più discusse e travagliate nella storia dei reality show italiani, che ha visto trionfare Nino Formicola di fronte a Bianca e Amaurys e che ha visto andare in scena, nel corso delle settimane, una vera e propria guerra. Non tanto tra i naufraghi, che ...

GASPARE - NINO FORMICOLA VINCITORE DELL'Isola dei FAMOSI 2018/ "Anche senza Zuzzurro sono ancora vivo" : GASPARE, NINO FORMICOLA è il VINCITORE de L'Isola dei FAMOSI, davanti a Bianca Atzei. Il suo percorso ottiene l'approvazione del mondo del web: ecco i commenti.(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 20:10:00 GMT)

Francesca Cipriani ha pianto dietro le quinte della finale dell’Isola dei Famosi : finale Isola dei Famosi: Francesca Cipriani ha pianto dietro le quinte, lo ha rivelato Vladimir Luxuria a Pomeriggio 5 Una finale dell’Isola dei Famosi impegnativa per Francesca Cipriani. La quarta classificata dell’ultima edizione del reality show di Canale 5 ha pianto dietro le quinte del programma prima di entrare nello studio per l’intervista con Alessia […] L'articolo Francesca Cipriani ha pianto dietro le quinte ...

Chi ha vinto l'Isola dei famosi? Nome e podio finale Video : In tanti si stanno domandando questa mattina chi ha vinto l'#Isola dei Famosi, dopo che nella serata di ieri è andata in onda l'ultima puntata. A re il Nome del vincitore e il podio della finale. In pochi si immaginavano che al primo televoto l'eliminato fosse Jonathan [Video], dato come grande favorito per la vittoria. Invece, l'ex vincitore del Grande Fratello si è dovuto inchinare a Francesca Cipriani, terminando così il suo percorso ...

“È morto Andrea e io…”. Nino Formicola - confessione dopo la vittoria dell’Isola dei Famosi. Parole davvero toccanti : “Ecco perché ho deciso di partecipare al reality” : Il verdetto è ormai noto a tutti: Nino Formicola, in arte Gaspare, ha vinto l’ultima edizione dell’Isola dei Famosi. Appena tornato a casa dopo la vittoria, Nino-Gaspare tutto si aspettava tranne di essere travolto in modo così affettuoso dal pubblico. Come ha raccontato al Corriere della sera, dopo aver dormito appena un paio d’ore: “Alle otto sono andato in strada per fare una ricarica al telefono, e lì c’è ...

Il nuovo video di The Elder Scrolls Online ci porta alla scoperta dei misteri e delle meraviglie dell'Isola di Summerset : Il mese scorso, Bethesda Softworks ha annunciato Summerset, il nuovo capitolo della saga di ZeniMax Online Studios, The Elder Scrolls Online (ESO), già provato in anteprima per voi. Oggi, è stato pubblicato un nuovo video di gioco per scoprire i misteri e le meraviglie di quest'isola.In ESO: Summerset, i giocatori esploreranno le antiche terre degli alti elfi per la prima volta dal 1994, anno di pubblicazione di The Elder Scrolls: Arena, e ...

Belen Rodriguez preferisce Montalbano all’Isola dei Famosi : L’Isola dei Famosi: Belen snobba Stefano De Martino Ieri sera, come tutti sapranno molto bene, c’è stata la tanto attesa finalissima della tredicesima edizione dell’Isola dei Famosi. E a trionfare è stato il popolarissimo attore Nino Formicola, in arte Gaspare, il quale è riuscito a prevalere su tutti gli altri naufraghi. La sua vittoria è stata seguita da 1 italiano su 2, facendo raggiungere al reality show condotto da Alessia ...

L'incidente hot di Alessia Marcuzzi all'Isola dei Famosi : Nel corso della finalissima dell 'Isola dei Famosi di fatto non sono mancati i colpi di scena. Tra questi un incidente hot che ha riguardato da vicino Alessia Marcuzzi. La conduttrice infatti è stata ...

Nino Formicola vince Isola dei Famosi : ROMA, 17 APR - La rivincita di Nino Formicola , in arte Gaspare, , 64 anni, storica metà di Zuzzurro , Andrea Brambilla, , che dopo la morte del collega, cognato e amico ha vissuto momenti difficili ...

Gaspare - Nino Formicola vincitore dell'Isola dei famosi 2018/ "È stato tutto molto inaspettato" : Gaspare, Nino Formicola è il vincitore de L'Isola dei famosi, davanti a Bianca Atzei. Il suo percorso ottiene l'approvazione del mondo del web: ecco i commenti.(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 15:18:00 GMT)

Belen Rodriguez snobba Stefano De Martino/ Lei e Santiago guardano Rai 1 e non l'Isola dei Famosi 2018 : Colpo basso di Belen Rodriguez nei confronti di Stefano De Martino. La showgirl segue se stessa in replica su Rai Uno con Santiago e non la finale dell'Isola dei Famosi(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 15:02:00 GMT)

MAX BIAGGI - LA LETTERA DI BIANCA ATZEI/ Canta "Ora esisti solo tu" : il silenzio del pilota (Isola dei Famosi) : Prima di lasciare l'Isola dei Famosi e tronare in Italia, BIANCA ATZEI decide di scrivere una LETTERA al noto ex, il pilota Max BIAGGI. Ecco le sue parole(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 14:45:00 GMT)

Le Pagelle TV della Settimana. Speciale Isola dei Famosi : Alessia Marcuzzi Promossi 9 a Nino Formicola. In un’edizione da dimenticare sotto molti aspetti, la vittoria di Gaspare è un toccasana. E’ il trionfo di un uomo che non si è mai arreso, un professionista, di uno che prima di conoscere la fame ha conosciuto anche la fama, quella vera. E il fatto che abbia un carattere non privo di spigoli arricchisce di verità il senso della sua medaglia d’oro. 8 a Francesca Cipriani. Non ...