“Io violentata a 15 anni” Rivelazione choc dell’attrice Il suo non è un nome qualsiasi

(Di mercoledì 18 aprile 2018) “Non so cosa faccia ora. Potrebbe essere sposato, avere dei figli”. Non sa più nulla del suo stupratore, che la violentò quando lei aveva solo 15 anni. Da quel giorno sono trascorsi 50 anni. Ora a far tornare a galla questo tremendo episodio è una lunga intervista, ripresa da Repubblica. Mantiene il massimo riserbo su quella identità perché, come spiega al sito Vulture che l’ha intervistata, anche il suo aggressore era giovanissimo, aveva solo un anno più di lei. A parlare è Isabella Rossellini, attrice, figlia del regista Roberto e della star svedese Ingrid Bergman. “Perché dovrei tirare fuori questa storia adesso? Che cosa accadrebbe se la gente iniziasse a dire: ‘No, ora devi dire il suo?’ In Italia sono una superstar, se facessi il suogli rovinerei la vita”. Nonostante questa scelta, l’attrice – che a 65 anni è ...