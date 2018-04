Intesa Sanpaolo premia il talento emergente : Milano, 18 apr. (AdnKronos) – Milano per il secondo anno consecutivo e incoraggia lo sviluppo del talento emergente italiano nell’ambito della nona edizione del SaloneSatellite Award, che favorisce i contatti tra i designers under35 e le aziende espositrici. Diversi gli appuntamenti dedicati da Intesa Sanpaolo anche al pubblico del fuorisalone nella prestigiosa cornice delle Gallerie d’Italia di piazza della Scala e nella ...

Intesa Sanpaolo chiude con Intrum l'operazione NPL : Dopo una lunga e complicata trattativa, Intesa Sanpaolo ha raggiunto un accordo col gruppo svedese Intrum Iustitia Lindorff per un operazione di dismisisone di NPL insieme alla piattaforma di recupero e a diritti di lavorazione per la durata di dieci anni. Il portafoglio ceduto avrà un valore di 10,8 miliardi, riducendo il perimetro di 12 inizialmente ipotizzato, mentre il prezzo di trasferimento sarà di 3,6 miliardi includendo anche il 51% ...

Intesa Sanpaolo alla stretta finale per vendere 11 miliardi di sofferenze e la loro piattaforma di gestione a Intrum : MILANO - Dopo quasi un semestre di trattative siamo a una svolta per la cessione di sofferenze su 10,8 miliardi di euro di crediti erogati da Intesa Sanpaolo , e della loro piattaforma gestionale. L'...

Pensione - da oggi l'Ape volontaria : prime erogazioni da Intesa Sanpaolo Video : Da oggi è possibile fare domanda per l’Ape volontaria. E’ stata attivata sul sito dell'#Inps la procedura online per l’inoltro delle richieste che consentiranno di ottenere un prestito bancario, erogato da Intesa Sanpaolo [Video], unica banca al momento disponibile a finanziare l’operazione, che consentira' agli aventi diritto di avere un reddito ponte fino al momento della maturazione dei requisiti per la riscossione della Pensione Inps. Una ...