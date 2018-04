Intesa Sanpaolo premia il talento emergente

meteoweb.eu

(Di mercoledì 18 aprile 2018) Milano, 18 apr. (AdnKronos) – Milano per il secondo anno consecutivo e incoraggia lo sviluppo delitaliano nell’ambito della nona edizione del SaloneSatellite Award, che favorisce i contatti tra i designers under35 e le aziende espositrici. Diversi gli appuntamenti dedicati daanche al pubblico del fuorisalone nella prestigiosa cornice delle Gallerie d’Italia di piazza della Scala e nella filiale flagship di piazza Cordusio, con iniziative finalizzate a valorizzare il tessuto imprenditoriale italiano e contribuire allo sviluppo del Made in Italy. Primo appuntamento oggi alle 15 nell’Arena del SaloneSatellite (padiglioni 13-15) per svelare il designer, tra gli emergenti under35, vincitore del premio di 5.000 euro destinato daunitamente a una sfera incisa dal designer Luca Trazzi, che richiama ...