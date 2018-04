Inter | sorprendente esperimento in allenamento di Spalletti in vista di stasera

Mauro - arriva l'elogio sorprendente ad un giocatore dell'Inter Video : In casa #Inter c'è ancora un po' di amarezza per il pareggio per 0-0 contro l'Atalanta di sabato sera che, alla luce di quanto successo ieri nel derby di Roma tra Lazio e Roma, rappresenta una vera e propria occasione persa. La squadra di Luciano Spalletti, infatti, è salita a 60 punti ed è rimasta al quinto posto, mentre con un successo sarebbe salita a 62 e avrebbe superato contemporaneamente le due squadre romane che, dopo il pareggio di ieri ...

Mauro - attacco sorprendente ad un giocatore dell'Inter : 'E' stato antisportivo' Video : C'è grande amarezza in casa #Inter dopo la sconfitta subita ieri contro il Torino [Video], nel match giocato alle 12:30 allo stadio Grande Torino. I nerazzurri, infatti, non solo hanno perso la possibilita' di superare la Roma in classifica, ma sono scivolati fuori dalla zona Champions, al quinto posto, dopo la vittoria della Lazio alla Dacia Arena contro l'Udinese. Ora la classifica vede Lazio e Roma a 60 punti, al terzo e quarto posto, con la ...

Inter - arriva il sorprendente rifiuto del Valencia alla richiesta dei nerazzurri Video : C'è grande delusione in casa #Inter dopo la sconfitta subita ai danni del Torino [Video] per 1-0, che non solo ha negato il sorpasso alla Roma al terzo posto, ma ha anche portato la squadra di Luciano Spalletti al quinto posto, superata dalla Lazio, vincente alla Dacia Arena contro l'Udinese. Ora la classifica dice che Lazio e Roma sono terza e quarta in classifica a 60 punti e, a re, c'è l'Inter al quinto posto a 59 punti. Il rammarico aumenta ...

Inter - senza Cancelo spunta un altro sorprendente scambio con il Valencia Video : In casa #Inter tiene banco il caso Joao #Cancelo. Il giocatore ha conquistato tutti con ottime prestazioni sin dal suo ingresso in pianta stabile in prima squadra, avvenuto a dicembre. Fino ad allora il tecnico nerazzurro, Luciano Spalletti, aveva preferito puntare su Danilo D'Ambrosio come laterale destro, per poi spostarlo a sinistra con l'inserimento del laterale portoghese. A gennaio il giocatore aveva espresso il proprio malumore visto lo ...

Inter - il sorprendente pronostico di Sky sul match contro il Milan Video : Mercoledì andra' di scena il big match della ventisettesima giornata tra #Milan ed #Inter, che si sarebbe dovuto giocare il 4 marzo e che fu rinviato a causa della tragedia Astori. Una partita fondamentale per il prosieguo della stagione e soprattutto per la zona Champions visto che i nerazzurri [Video] sono quarti a 58 punti, a due punti dalla Roma terza e con un punto di vantaggio sulla Lazio, mentre i rossoneri sono sesti a 50 punti e, dopo ...

L'Inter vuole riscattare Rafinha - arriva la sorprendente risposta del Barcellona Video : Uno dei giocatori che maggiormente ha acceso la luce all'#Inter nelle ultime partite è sicuramente il fantasista brasiliano, #Rafinha Alcantara. Il giocatore ha esordito dal primo minuto contro il Benevento ed è stato riproposto anche contro il Napoli e contro la Sampdoria dall'inizio, dimostrando di aver completamente superato il problema al ginocchio, che lo aveva tenuto lontano dai campi di gioco per un anno. Non è un caso che il suo impiego ...

Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio / La sorprendente reazione del cantante all'Intervista della compagna : Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio, dopo l'intervista della cantante a Vanity Fair, il cantante napoletano avrebbe preso un'inaspettata decisione secondo le indiscrezioni di Chi(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 14:40:00 GMT)

Inter - Spalletti verso una doppia esclusione sorprendente contro il Napoli Video : L'#Inter si appresta ad affrontare il Napoli questa sera allo stadio Meazza alle ore 20:45, davanti a sessantamila spettatori, nel big match della ventottesima giornata. Nerazzurri chiamati a fare risultato visto che la Roma ha vinto nell'anticipo del venerdì contro il Torino per 3-0 e si è portata momentaneamente a cinque lunghezze di vantaggio, a 56 punti, ma con due partite in più. Inter che, però, è dietro anche alla Lazio di un punto con i ...

Inter - Spalletti prepara la mossa sorprendente contro il Napoli Video : L'#Inter ha cominciato a preparare la sfida contro il Napoli nel match valido per il posticipo della ventottesima giornata di campionato, che andra' in scena allo stadio Meazza, domenica prossima, alle ore 20:45. Quest'oggi la squadra ricomincera' la preparazione dopo il giorno di riposo concesso dal tecnico nerazzurro, Luciano #Spalletti, che ha cominciato gia' a pensare alla formazione da schierare in campo contro i partenopei. Inter che vuole ...

Giornata Internazionale della donna 2018 : donano mimose alle prostitute - la reazione della ragazze è sorprendente [VIDEO] : In Italia tra le cinquantamila e le settantamila donne sono costrette a prostituirsi. La prostituzione minorile nel nostro Paese è un fenomeno in costante crescita. Tutti osservano quello che accade ai bordi delle nostre strade. Molti, però, fingono di non vedere. O girano il volto da un’altra parte. Nella Giornata internazionale della donna 2018 Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, conduttori del format ECG su Radio Cusano Campus, ...

Inter - Spalletti prepara la mossa sorprendente contro il Napoli : L'Inter ha cominciato a preparare la sfida contro il Napoli nel match valido per il posticipo della ventottesima giornata di campionato, che andrà in scena allo stadio Meazza, domenica prossima, alle ore 20:45. Quest'oggi la squadra ricomincerà la preparazione dopo il giorno di riposo concesso dal tecnico nerazzurro, Luciano Spalletti, che ha cominciato già a pensare alla formazione da schierare in campo contro i partenopei. Inter che vuole i ...

Inter - cessione Skriniar? No - arriva il sorprendente rilancio : In casa Inter si pensa già al derby di Milano contro il Milan della settimana prossima, che potrebbe essere decisivo per la rincorsa Champions.visto che contemporaneamente si sfideranno le prime sei squadre in classifica. Oltre a Milan-Inter, infatti, andranno in scena Lazio-Juventus allo stadio Olimpico di Roma e Napoli-Roma allo stadio San Paolo. La squadra di Luciano Spalletti sabato ha ottenuto un importante vittoria contro il Benevento per ...

'L'Inter avrà il suo Nainggolan' - la notizia sorprendente prima del Genoa : L'Inter viene da una settimana dove è tornata la vittoria per 2-1 a San Siro contro il Bologna di Roberto Donadoni. Il mattatore della 24esima giornata è stato Yann Karamoh, giovane attaccante che ha fatto esultare Luciano Spalletti dopo il bellissimo gol, ed è pronto a schierarlo ancora da titolare contro il Genoa. La gara per la 25esima giornata sul campo del "Luigi Ferraris" è in programma sabato 17 febbraio alle ore 20:45. A poche ore dalla ...