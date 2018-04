Inter | Gagliardini shock | ecco i possibili tempi di recupero

Blastingnews

: Una buona #Inter in una partita oggettivamente 'facile'. Numeri a caso: 68% di possesso palla. 3 punti importanti.… - FBiasin : Una buona #Inter in una partita oggettivamente 'facile'. Numeri a caso: 68% di possesso palla. 3 punti importanti.… - FBiasin : Peccato #Gagliardini che fino a ieri era 'mah, Gagliardini' e ora 'senza Gagliardini come si fa?'. Il solito, insom… - GoalItalia : Serio infortunio durante #InterCagliari: #Gagliardini esce in barella ?? -

(Di mercoledì 18 aprile 2018) In casa #è gia' tempo di pensare al prossimo impegno di campionato, che vedra' i nerazzurri impegnati contro il Chievo Verona, allo stadio Bentegodi, domenica alle ore 15, nel match valido per la trentaquattresima giornata. Il tecnico Luciano Spalletti, dopo la vittoria di ieri contro il Cagliari, ha sottolineato come non si può più sbagliare e ora bisogna cercare di fare il massimo nelle ultime partite che mancano da qui alla fine della stagione. La netta vittoria sui sardi per 4-0 ha permesso all'di salire a 63 punti in classifica, al terzo posto, superando momentaneamente Lazio e Roma, ferme a 61, e impegnate questa sera rispettivamente fuori casa contro la Fiorentina e in casa contro il Genoa. Impegno non semplice, dunque, soprattutto per la squadra di Simone Inzaghi, che scende in campo al Franchi di Firenze per affrontare una delle squadre più in forma del ...