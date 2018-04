Inter-Cagliari | 4-0 | Spalletti | ' La squadra mi è piaciuta'

Serie A - Inter-Cagliari 4-0 : Icardi da record : Terzo posto per i nerazzurri, gol numero 25 in campionato per il capitano. In gol anche Cancelo, Brozovic e Perisic

L'Inter travolge il Cagliari : L' Inter travolge il Cagliari 4-0 a San Siro nell'anticipo della 33esima giornata di Serie A . Con questa vittoria Spalletti riassapora il profumo della Champions in attesa delle gare di Roma e Lazio. ...

Inter-Cagliari - sfottò a Buffon : il coro esilarante dei nerazzurri : Inter-Cagliari, sfottò a Buffon – Si è concluso il primo match della 33^ giornata del campionato di Serie A, successo dell’Inter contro il Cagliari e non sono mancati i momenti esilaranti. San Siro come Firenze, durante la partita sono partiti i cori insensibile’ a un gol annullato per netto fuorigioco a Karamoh al 46′ del primo tempo, domenica era successo in occasione di un rigore inizialmente fischiato alla Spal e poi ...

Inter-Cagliari - Icardi si rimette in marcia. Fa il suo record di gol in Serie A : Ci ha messo un po' prima di mettere la freccia e firmare il sorpasso. Mauro Icardi si è sbloccato dopo tre gare a secco, e da questa sera ha un motivo in più per festeggiare: esce dalla vittoria sul ...

Calcio - Serie A : Inter-Cagliari 4-0 - i nerazzurri calano il poker a San Siro e sono terzi in classifica : CLICCA QUI PER LEGGERE LA DIRETTA LIVE DI Inter-Cagliari Grande prova dell’Inter di Luciano Spalletti nell’anticipo serale del turno infrasettimanale della 33esima giornata del campionato di Calcio di Serie A. A San Siro i nerazzurri si sono imposti con un perentorio 4-0 contro il Cagliari esibendo un gioco a tratti spettacolari e grande organizzazione di gioco. Padroni di casa subito in rete grazie ad un Calcio piazzato di Cancelo ...

Punti Champions per l'Inter tutto facile con il Cagliari (4-0) : Partita senza storia al 'Meazza', con i nerazzurri a segno dopo 3' con Cancelo. Nella ripresa vanno in rete Icardi, Brozovic e Perisic. Gara da dimenticare per i sardi. La squadra di Spalletti sale per ora al terzo posto

