Infortuni : sindaco Bagheria - cordoglio per morte giovane operaio : Palermo, 18 apr. (AdnKronos) – L’amministrazione comunale di Bagheria (Palermo) esprime “profondo cordoglio per la dolorosa morte di Giuseppe Todaro, giovane cittadino bagherese di 25 anni, deceduto ieri, 17 aprile 2018, a seguito di un incidente sul lavoro nell’agrigentino, a Castrofilippo mentre si trovava su un ponte per l’installazione di reti telefoniche”.“Siamo sconvolti e costernati per questa ...