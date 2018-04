Infortuni | sindaco Bagheria | cordoglio per morte giovane operaio

meteoweb.eu

(Di mercoledì 18 aprile 2018) Palermo, 18 apr. (AdnKronos) – L’amministrazione comunale di(Palermo) esprime “profondoper la dolorosadi Giuseppe Todaro,cittadino bagherese di 25 anni, deceduto ieri, 17 aprile 2018, a seguito di un incidente sul lavoro nell’agrigentino, a Castrofilippo mentre si trovava su un ponte per l’installazione di reti telefoniche”.“Siamo sconvolti e costernati per questa tragico incidente che ha riguardato uncittadino bagherese che era intento nel suo lavoro, fuori, lontano dai suoi affetti ‘ dichiara ildi, Patrizio Cinque ‘ fatti del genere non dovrebbero mai accadere, la sicurezza sul lavoro deve essere un obbligo ed una certezza per ogni lavoratore. Ci stringiamo al dolore della famiglia Todaro, di tutti i parenti e amici”. La data dei funerali non è ancora nota, la ...