Infortuni | Cisl Sicilia | sicurezza cenerentola dibattito politico

(Di mercoledì 18 aprile 2018) Palermo, 18 apr. (AdnKronos) – “Il tema dellasul lavoro non può essere ladel, ine nel Paese. Per la sua drammaticità sociale, al governo Musumeci chiediamo di iscriverlo all’ordine del giorno”. A dirlo è il segretario regionale della, Mimmo Milazzo, dopo l’ennesimo incidente sul lavoro. A perdere la vita a Castrofilippo, in provincia di Agrigento, è stato Giuseppe Todaro, 26 anni, palermitano di nascita, dipendente della St System srl. è volato da un traliccio di trenta metri delle linee di telefonia mobile nel quale stava svolgendo lavori di manutenzione. L’incidente è accaduto nel pomeriggio di ieri in contrada Fondachello. “Un giovane operaio ha perso la vita” scrive su Twitter della leader nazionale, Annamaria Furlan. “Una tragedia che addolora tutti i ...