Infortuni | Cisl Sicilia | sicurezza cenerentola dibattito politico 2

Infortuni : Cisl Sicilia - sicurezza cenerentola dibattito politico : Palermo, 18 apr. (AdnKronos) – “Il tema della sicurezza sul lavoro non può essere la cenerentola del dibattito politico, in Sicilia e nel Paese. Per la sua drammaticità sociale, al governo Musumeci chiediamo di iscriverlo all’ordine del giorno”. A dirlo è il segretario regionale della Cisl Sicilia, Mimmo Milazzo, dopo l’ennesimo incidente sul lavoro. A perdere la vita a Castrofilippo, in provincia di Agrigento, è ...