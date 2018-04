Industria | il fatturato torna a crescere mentre scendono ancora gli ordinativi

Industria : a febbraio fatturato +0 - 5% su mese - +3 - 4% su anno : Roma, 18 apr. (AdnKronos) – Il fatturato dell’Industria torna a crescere a febbraio, recuperando solo parzialmente quanto perso nel mese precedente e posizionandosi al livello di novembre 2017 in termini destagionalizzati. A febbraio si stima un incremento su base congiunturale dello 0,5%, dopo la marcata flessione del mese precedente. Nella media degli ultimi tre mesi, l’indice complessivo cresce dell’1,8% sui tre mesi ...

Istat - a febbraio fatturato Industria +0 - 5% su mese : Roma, 18 apr. , askanews, Cresce il fatturato mentre battuta d'arresto per gli ordinativi dell'industria. A febbraio, secondo la stima Istat, il fatturato dell'industria aumenta su base congiunturale ...

Industria : Veneto - 2016 - fatturato +6 - 3% : ANSA, - VENEZIA, 10 APR - Cresce del 6,3% il fatturato delle Pmi e delle grandi imprese del Veneto nel 2016 e sfiora i 293 mld di euro. È quanto emerge, in anteprima, dell'inchiesta di Industria Felix ...

Distretti Industriali : fatturato in ripresa : I fattori di competitività dei Distretti Più elementi portano a pensare che i Distretti industriali possano continuare a essere un punto di forza dell'economia italiana. Ne sono una testimonianza: -...

Industria - su fatturato e ordini annui : 11.03 A gennaio il fatturato dell'Industria italiana, dopo tre rialzi consecutivi, arretra, scendendo del 2,8% rispetto al mese precedente.Lo rileva l'Istat,spiegando che si tratta del ribasso più accentuato da settembre del 2016.Tuttavia su base annua il dato resta positivo, con i ricavi in crescita del 5,3%(stima corretta per effetti di calendario),sia sul mercato nazionale sia su quello estero,entrambi positivi (+4,6% e +6,3%) Anche per gli ...

Industria - Istat : a gennaio fatturato -2 - 8% - ordini -4 - 5% su mese : Roma, 28 mar. , askanews, gennaio negativo per l'Industria italiana. Per il fatturato dell'Industria si rileva, dopo tre mesi consecutivi di crescita, particolarmente marcata a dicembre, un calo ...

Gennaio negativo per l'Industria : fatturato -2 - 8% - ordini -4 - 5% : Roma, 28 mar. , askanews, Gennaio negativo per l'industria italiana. Per il fatturato si rileva, dopo tre mesi consecutivi di crescita, particolarmente marcata a dicembre, un calo congiunturale , -2,8%...

Industria Lecchese : fatturato al top dal 2008 e occupazione in crescita : ... + produttività =+ lavoro; +lavoratori impiegati = + consumi + domanda sia esterna che interna = + fatturato e ricavi per l'Industria Un'Industria in crescita è sicuramente il traino della economia ...

Aumenta il fatturato dell'Industria italiana - ma persiste la crisi economica : A fine gennaio, l'Istat ha comunicato che nel 2017 il fatturato delle industrie italiane è Aumentato del 5,1 %. Più di un giornale, diversi politici e anche qualche economista, hanno commentato la notizia come la prova dell'uscita dell'Italia dalla crisi economica. Niente di più falso. Nell'era dell'economia globale caratterizzata da iper-competizione, saturazione e stagnazione di mercato, considerare l'aumento di fatturato ...

Industria : nel 2017 fatturato e ordinativi in crescita : Nel corso dell'anno da poco concluso sia il fatturato dell'Industria che gli ordinativi si sono mostrati in forte crescita rispetto al 2016, riflettendo l'andamento positivo che ha interessato sia il ...

Segnali di ripresa dall'Industria. Fatturato 2017 cresciuto del 5 - 1% : Gli ordini hanno segnato un aumento del 6,6%, per il solo comparto manifatturiero del 3,3%. Settore auto: Fatturato +6,1%, ordini 3,9%. Soddisfazione del ministro dello Sviluppo Economico Calenda. ...

Industria - Istat : “Nel 2017 fatturato su del 5 - 1%”. Traina l’energia grazie all’aumento del prezzo del petrolio : Nel 2017 il fatturato dell’Industria italiana corretto per gli effetti del calendario è salito del 5,1%. E’ il maggiore incremento dal 2011. Dai dati Istat diffusi il 22 febbraio emerge che a Trainare è stato il fatturato della produzione di energia, comparto che include l’estrazione di materie prime energetiche (petrolio, gas naturale, lignite) e la raffinazione: è salito del 13%. Ha quindi avuto un ruolo importante l’aumento ...

Istat - boom dell'Industria : a dicembre fatturato più alto degli ultimi 10 anni : Segnali positivi di ripresa dell'economia dall'Istituto di statistica. Nella media del 2017 il fatturato dell'industria, corretto per gli effetti di calendario, aumenta in valore del 5,1%, gli ordini del 6,6% , dati grezzi, . Il dato ...

Industria - Calenda : Fatturato record da 2011 - giocare ancora attacco : Roma, 22 feb. , askanews, I dati positivi Istat su Fatturato e ordinativi dell'Industria italiana riscuotono il plauso del ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda. 'Fatturato Industria record ...