Industria | a febbraio fatturato +0 | 5% su mese | +3 | 4% su anno

Istat - a febbraio fatturato Industria +0 - 5% su mese : Roma, 18 apr. , askanews, Cresce il fatturato mentre battuta d'arresto per gli ordinativi dell'industria. A febbraio, secondo la stima Istat, il fatturato dell'industria aumenta su base congiunturale ...

Giappone - produzione Industriale di febbraio rivista al ribasso : Teleborsa, - Il dato definitivo sulla produzione industriale, pubblicato dal Ministero del Commercio Internazionale e dell'Industria Giapponese , METI , è rimasta invariata su base mensile. Si tratta ...

Giappone - produzione Industriale di febbraio rivista al ribasso : Il dato definitivo sulla produzione industriale, pubblicato dal Ministero del Commercio Internazionale e dell'Industria Giapponese , METI , è rimasta invariata su base mensile. Si tratta di una ...

UK - delude la produzione Industriale di febbraio : Decelera la produzione nel Regno Unito, mentre frena quella manifatturiera . Gli ultimi dati diffusi dall'Istituto Nazionale di Statistica della Gran Bretagna , ONS, segnalano che l'indice della ...

Produzione Industria - frenata a febbraio : 13.43 A febbraio l'indice destagionalizzato della Produzione industriale registra una diminuzione dello 0,5% rispetto al mese precedente.Lo rileva l'Istat. Corretto per gli effetti di calendario, a febbraio 2018 l'indice è aumentato del 2,5% tendenziale (i giorni lavorativi sono stati 20 come a febbraio 2017). Nella media del trimestre dicembre '17febbraio '18 la Produzione è aumentata dell'1,4% rispetto al trimestre precedente. Nella media ...

Italia - a febbraio produzione Industriale in calo dello 0 - 5% su mese. Sale del 2 - 5% su anno : Teleborsa, - RiSale la china l'industria di febbraio. Lo rivela l' Istat che nel mese in esame vede la produzione industriale febbraio in calo dello 0,5% su mese , mentre Sale del 2,5% su anno . Nella ...

Industria - Istat : a febbraio produzione -0 - 5% mese - +2 - 5% anno : Roma, 10 apr. , askanews, A febbraio l'indice destagionalizzato della produzione Industriale registra una diminuzione dello 0,5% rispetto al mese precedente. Nella media del trimestre dicembre 2017-...

Italia - a febbraio produzione Industriale in calo dello 0 - 5% su mese. Sale del 2 - 5% su anno : RiSale la china l'industria di febbraio. Lo rivela l' Istat che nel mese in esame vede la produzione industriale febbraio in calo dello 0,5% su mese , mentre Sale del 2,5% su anno . Nella media del ...

Francia - febbraio in salita per l'Industria : Teleborsa, - Torna a salire la produzione industriale francese . Nel mese di febbraio, l'output complessivo della seconda economia europea ha mostrato una salita dell'1,2% rispetto al -1,8% di gennaio, dato rivisto da una lettura preliminare di -2%. Il dato, comunicato dall 'Ufficio di statistica nazional e , INSEE , , è ...

Francia - febbraio in salita per l'Industria : Torna a salire la produzione industriale francese. Nel mese di febbraio, l'output complessivo della seconda economia europea ha mostrato una salita dell'1,2% rispetto al -1,8% di gennaio, dato

Spagna - a febbraio balzo in avanti per la produzione Industriale : Teleborsa, - balzo in avanti per la produzione industriale spagnola del mese di febbraio. Secondo l' Ufficio di Statistica Nazionale della Spagna , INE , , si registra su anno un aumento della ...

Germania - Industria in calo nel mese di febbraio : Teleborsa, - In calo l'industria tedesca. Secondo l'Ufficio di statistica tedesco Destatis , il dato preliminare sulla produzione industriale ha evidenziato un ribasso dell'1,6% a febbraio rispetto al ...

Germania - Industria in calo nel mese di febbraio : In calo l'industria tedesca. Secondo l'Ufficio di statistica tedesco Destatis , il dato preliminare sulla produzione industriale ha evidenziato un ribasso dell'1,6% a febbraio rispetto al +0,1% ...

Germania - ordini Industria restano fiacchi : +0 - 3% a febbraio : Roma, 5 apr. , askanews, Flebile risalita degli ordinativi dell'industria in Germania, un più 0,3% su base mensile a febbraio che tuttavia, in base ai dati forniti da Destatis, l'ente di statistica ...